Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 28 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mürvet Yaren'in hikayesi izleyicileri derinden etkiledi. Sadece 4 günlük bir bebekken bir binanın giriş katına terk edilen 19 yaşındaki Mürvet, ailesini bulma umuduyla Müge Anlı'nın programına başvurdu.

Mürvet, kendisini bulan ve 2 gün bakıp ardından jandarmaya teslim eden Recai Bey'in babası olabileceğinden şüphelendiğini açıkladı. Ancak yayına bağlanan Recai Bey, bu iddiaları yalanlarken, Recai Bey'in kardeşlerinin ortaya attığı iddialar olayı farklı bir boyuta taşıdı.

Peki, Mürvet Yaren Der'in biyolojik ailesi kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bu olayı aydınlatmaya çalışıyor.