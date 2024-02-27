Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 27 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 27 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 27 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
27 ŞUBAT MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
MÜGE ANLI CANLI İZLE
MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE
ERDAL SAKIZ CİNAYETİNDE MÜEBBET HAPİS CEZASI
Erdal Sakız, 43 yaşında, Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 Kasım gecesi şüpheli bir şekilde kaybolmuştu. Olayın ardından ailesi, Müge Anlı'nın programına başvurarak yardım istemişti. Ancak programın ilerleyen bölümlerinde Erdal Sakız'ın cinayete kurban gittiği üzücü gerçeği ortaya çıkmıştı.
Müge Anlı'nın programında gözaltına alınan şüpheliler, Erdal Sakız'ın yakın arkadaşı olarak bilinen Ersin Koç ve eşi Lale Koç'tu. Yapılan soruşturma sonucunda cinayetin para anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği ve Erdal Sakız'ın can dostu olarak tanımladığı Ersin ve Lale Koç tarafından vahşice katledildiği ortaya çıkmıştı.
Müge Anlı, 26 Şubat tarihli programda olaya ilişkin yeni detayları açıkladı.
Müge Anlı, "Ersin Koç ve eşi Lale Koç ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldılar. Oğlu 18 yaşından küçük olduğundan ve suça sürüklenen çocuk kapsamında değerlendirildiğinden beraat etti" dedi.
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