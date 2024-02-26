Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 26 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

GAMZE BEBEK OLAYINDA SON DURUM!

Kayıp Gamze Bebek olayı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hâlâ gündemde ve ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Programda eltiler arasında yaşanan anlaşmazlıkların ortasında, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Programa telefonla bağlanan bir kadın, Mecit ile Gülbani'nin Gamze Bebek'i planlayarak Adapazarı'ndaki zengin bir aileye satmak için bir plan yaptıklarını iddia etti.