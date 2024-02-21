Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 21 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 21 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 21 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
21 ŞUBAT MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
3 ÇOCUĞUYLA TERK EDİLDİ, EŞİM 'SAF' DEDİ!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te alan Ali Sarıçiçek, kayınpederiyle birlikte karısına 'geri dön' çağrısı yaptı. Eşini 'çok saf' olarak tanımlayan Ali Sarıçiçek, "Onu Mahmut'un elinden kurtarmak istiyorum" dedi.
Eşinin kendisiyle evlenmeden önceki sevgilisi Mahmut ile kaçtığını ifade eden Ali Sarıçiçek, "Daha önce de mesajlaşmalarını yakalamıştım. Her seferinde pişman olup özür diledi, ben de affettim" diye konuştu.
Üç çocuğunun annesiz büyümesini istemediğini dile getiren Ali Sarıçiçek, karısının kandırıldığı noktasında ısrarcı tavrını sürdürdü.
Çocuklarının annesiyle severek evlendiklerini söyleyen Ali Sarıçiçek,"Ben onu 'pisliğim' diye severdim. O da bana 'pisliğim ve öküzüm' derdi" ifadeleriyle ilişkilerinin durumunu ortaya koydu.
Kızının eve geri dönmesini isteyen baba ise damadına sahip çıktı. Birsen'in Ali'ye kaçtığını ve severek evlilik yaptığını ifade eden acılı baba, "Kızım güvende olmayabilir" dedi.
Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Birsen Sarıçiçek, "Ben evli olduğumdan beri sevgilim var. Bunu tazen biliyorlar" diyerek izleyenleri şoke etti.
Sevgilisinin yanında mutlu olduğunu dile getiren Birsen Sarıçiçek, kocasına ve çocuklarına dönmeyeceğini vurguladı.
Çocuklarının anne sevgisinden mahrum büyümesini istemediğini ifade eden Ali Sarıçiçek ise "Annem çocuklara daha iyi bakar ama o anne sevgisini verebilir mi?" diye konuştu.
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