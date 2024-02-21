Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 21 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle!

Çocuklarının annesiyle severek evlendiklerini söyleyen Ali Sarıçiçek,"Ben onu 'pisliğim' diye severdim. O da bana 'pisliğim ve öküzüm' derdi" ifadeleriyle ilişkilerinin durumunu ortaya koydu.

Kızının eve geri dönmesini isteyen baba ise damadına sahip çıktı. Birsen'in Ali'ye kaçtığını ve severek evlilik yaptığını ifade eden acılı baba, "Kızım güvende olmayabilir" dedi.

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Birsen Sarıçiçek, "Ben evli olduğumdan beri sevgilim var. Bunu tazen biliyorlar" diyerek izleyenleri şoke etti.

Sevgilisinin yanında mutlu olduğunu dile getiren Birsen Sarıçiçek, kocasına ve çocuklarına dönmeyeceğini vurguladı.

Çocuklarının anne sevgisinden mahrum büyümesini istemediğini ifade eden Ali Sarıçiçek ise "Annem çocuklara daha iyi bakar ama o anne sevgisini verebilir mi?" diye konuştu.