Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 20 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

Stüdyoya gelerek bebeğini babasına teslim eden Erva, herkesi şaşırtacak itiraflarda bulunmuştu. "Bu benim çocuğum değil, kardeşim. Hüseyin'in eşi de ben değilim. Hüseyin benim kuzenim" diyerek olayın seyrini değiştirmişti.

Bugünkü canlı yayında ise çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. Erva, herkese yalan söylediğini itiraf ederek, "İki tarafa da yalan söyledim abla. Olayların buraya geleceğini tahmin etmedim. Zaten evliliğimde bir şey kalmamıştı. Sevgi gördüm, sevgi gördüğüm için yalanı sürdürdüm. Doğruları söyleyince Necmettin üzüldü, ağladı, şaşkındı, sustu ve gitti.

Çünkü bana çok güvenmişti. Bu ilişkiyi istemiyorum, bitti dedi. Gördüğüm sevgi beni yalancı etti. Ben Hüseyin'i istemiyorum. Kendi imkanlarımla Almanya'ya geri döneceğim, orada ayrılacağım. Artık saklayacak bir şeyim kalmadı. Ben Erva'yım" ifadelerini kullandı.