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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 20 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

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Giriş Tarihi: 20.02.2024
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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 20 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 20 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 20 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...

19 ŞUBAT MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

MÜGE ANLI'DAKİ ERVA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Erva Nur Ünal olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Almanya'da yaşayan Erva Nur Ünal, 1.5 ay önce bebeğiyle birlikte Konya'ya kaçmış ve Necmettin Arıkan'ın yanında kalmaya başlamıştı.

Erva'nın kocası Hüseyin Emrecan Ünal, Müge Anlı'ya katılarak yardım çağrısında bulunmuştu. Müge Anlı ve ekibi, genç kadına kısa sürede ulaşmıştı.

Stüdyoya gelerek bebeğini babasına teslim eden Erva, herkesi şaşırtacak itiraflarda bulunmuştu. "Bu benim çocuğum değil, kardeşim. Hüseyin'in eşi de ben değilim. Hüseyin benim kuzenim" diyerek olayın seyrini değiştirmişti.

Bugünkü canlı yayında ise çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. Erva, herkese yalan söylediğini itiraf ederek, "İki tarafa da yalan söyledim abla. Olayların buraya geleceğini tahmin etmedim. Zaten evliliğimde bir şey kalmamıştı. Sevgi gördüm, sevgi gördüğüm için yalanı sürdürdüm. Doğruları söyleyince Necmettin üzüldü, ağladı, şaşkındı, sustu ve gitti.

Çünkü bana çok güvenmişti. Bu ilişkiyi istemiyorum, bitti dedi. Gördüğüm sevgi beni yalancı etti. Ben Hüseyin'i istemiyorum. Kendi imkanlarımla Almanya'ya geri döneceğim, orada ayrılacağım. Artık saklayacak bir şeyim kalmadı. Ben Erva'yım" ifadelerini kullandı.

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