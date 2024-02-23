Müge Anlı ATV canlı izle! 23 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle!

Gülbani'nin Mecit Yıldırım'la yasak aşk yaşadığını aktaran Ömer, "O dönem ağabeyim ile Giresun Trabzon yüksek gerilim hattında bir işte çalışıyorduk. Gülbani, abimi aradı. Mecit'in evini bastığını söyledi. Biz de hemen yaşadığımız yere gitti. Döndüğümüzde herkes Mecit ve Gülbani'nin yasak aşkını konuşuyordu. Daha sonra Mecit beni aradı, Mecit'e ağır sözler söyledim. Olaydan iki gün sonra kızım kayıplara karıştı. Yasak aşk yüzünden çocuğum kaçırıldı." ifadelerini kullandı.