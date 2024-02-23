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Müge Anlı ATV canlı izle! 23 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle!

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Giriş Tarihi: 23.02.2024
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Müge Anlı ATV canlı izle! 23 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 23 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 23 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...

23 ŞUBAT MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

Kayıp Gamze Bebek olayı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmeye devam ederken dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Programda eltiler birbirlerini yasak aşk ile suçlarken programa bağlanan bir kadın; Mecit ile Gülbani'nin plan yaparak çocuğu Adapazarı'ndaki zengin bir aileye sattıklarını söyledi. Bu ifadeler karşısında Gülbani adeta çılgına döndü.

Gülbani'nin Mecit Yıldırım'la yasak aşk yaşadığını aktaran Ömer, "O dönem ağabeyim ile Giresun Trabzon yüksek gerilim hattında bir işte çalışıyorduk. Gülbani, abimi aradı. Mecit'in evini bastığını söyledi. Biz de hemen yaşadığımız yere gitti. Döndüğümüzde herkes Mecit ve Gülbani'nin yasak aşkını konuşuyordu. Daha sonra Mecit beni aradı, Mecit'e ağır sözler söyledim. Olaydan iki gün sonra kızım kayıplara karıştı. Yasak aşk yüzünden çocuğum kaçırıldı." ifadelerini kullandı.

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