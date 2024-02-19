Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 19 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

BEBEĞİNE KARDEŞİM DİYEN KADIN CANLI YAYINA GELDİ!

Müge Anlı programında son derece ilginç bir olay yaşandı. Hüseyin Emrecan Ünal, eşi Erva Nur Ünal ve bebeklerinin 1.5 ay önce kaybolduğunu fark edince, Müge Anlı'nın yardımına başvurdu. Hüseyin, eşinin Almanya'dan Avusturya'ya gitmek üzere olduğunu düşünürken, aslında Türkiye'ye gelip Konya'ya yerleştiğini öğrendi.

Müge Anlı ekibi, Erva Nur Ünal'ı Konya'da buldu ve programda canlı yayına bağladı. Ancak beklenmedik bir şekilde Erva Nur, bebeğiyle birlikte olduğunu reddetti ve bebeğin kendisinin değil, kardeşi olduğunu iddia etti. Bu iddiaya katılan biri de yanındaki kişi olan Necmettin Arıkan oldu; bebeğin gerçek annesinin Erva Nur olmadığını söyledi.

Ancak bugünkü canlı yayında, Erva Nur bebeğiyle birlikte stüdyoya geldi ve Hüseyin Ünal, uzun süren bir arayıştan sonra kızına kavuştu. Ancak bu buluşma da beklenmedik açıklamalarla karşılandı. Erva Nur, bebeğin kendisine ait olmadığını, aksine annesi ve babasının çocuğu olduğunu iddia etti ve DNA testi yapılmasını talep etti.

Evladının kendisini tanıdığını belirten baba ise genç kadın için "Hasta bu. Bu benim karım Erva. Ama ben şu an onun Erva olduğuna inanmıyorum. Başka kişi ya" diye konuştu.