Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 19 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 19 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
19 ŞUBAT MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
BEBEĞİNE KARDEŞİM DİYEN KADIN CANLI YAYINA GELDİ!
Müge Anlı programında son derece ilginç bir olay yaşandı. Hüseyin Emrecan Ünal, eşi Erva Nur Ünal ve bebeklerinin 1.5 ay önce kaybolduğunu fark edince, Müge Anlı'nın yardımına başvurdu. Hüseyin, eşinin Almanya'dan Avusturya'ya gitmek üzere olduğunu düşünürken, aslında Türkiye'ye gelip Konya'ya yerleştiğini öğrendi.
Müge Anlı ekibi, Erva Nur Ünal'ı Konya'da buldu ve programda canlı yayına bağladı. Ancak beklenmedik bir şekilde Erva Nur, bebeğiyle birlikte olduğunu reddetti ve bebeğin kendisinin değil, kardeşi olduğunu iddia etti. Bu iddiaya katılan biri de yanındaki kişi olan Necmettin Arıkan oldu; bebeğin gerçek annesinin Erva Nur olmadığını söyledi.
Ancak bugünkü canlı yayında, Erva Nur bebeğiyle birlikte stüdyoya geldi ve Hüseyin Ünal, uzun süren bir arayıştan sonra kızına kavuştu. Ancak bu buluşma da beklenmedik açıklamalarla karşılandı. Erva Nur, bebeğin kendisine ait olmadığını, aksine annesi ve babasının çocuğu olduğunu iddia etti ve DNA testi yapılmasını talep etti.
Evladının kendisini tanıdığını belirten baba ise genç kadın için "Hasta bu. Bu benim karım Erva. Ama ben şu an onun Erva olduğuna inanmıyorum. Başka kişi ya" diye konuştu.
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