16 Şubat Cuma reyting sonuçları! 📺 Dünün reyting birincisi açıklandı mı? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...

Cuma ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Televizyon takipçileri "16 Şubat 2024 reyting sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, dün akşamın reytingleri...