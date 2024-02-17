16 Şubat Cuma reyting sonuçları! 📺 Dünün reyting birincisi açıklandı mı? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...
Dün akşam televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve yarışma programları, reyting sıralamasında üst sıraları kapmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Total, AB ve ABC gruplarında açıklanan reyting sonuçları, merak konusu oluyor. Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, hangi dizi, film veya yarışma programının en çok izlendiği, hangi kanalın daha fazla tercih edildiği belli oluyor. İşte 16 Şubat 2024 reyting sonuçları...
Cuma ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Televizyon takipçileri "16 Şubat 2024 reyting sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, dün akşamın reytingleri...
16 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
15 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI
📺Total'de 1.sırada "İnci Taneleri", 2. sırada "İnci Taneleri" dizisinin özeti, 3.sırada "Hudutsuz Sevda" yer aldı.
📺B'de 1.sırada "İnci Taneleri", 2.sırada "İnci Taneleri" dizisinin özeti, 3.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Survivor All Star" yer aldı.
📺ABC'de ise 1.sırada "İnci Taneleri", 2.sırada "İnci Taneleri" dizisinin özeti, 3.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Survivor All Star" yer aldı.
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