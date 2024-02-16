Yalı Çapkını CANLI İZLE | Yalı Çapkını 58. bölüm kesintisiz, tek parça, donmadan, full HD, 4K izle! Yeni bölümde neler olacak?

Ferit'e destek olmak için tüm kötü bakışlara rağmen hastaneye gelen Seyran, Pelin'in hayata tutunabilmesi için elinden gelen çabayı gösterir. Hapishanede çok zor günler geçiren Orhan'ı çıkarmaya karar veren Halis, işlerin istediği gibi gitmemesiyle hayal kırıklığına uğrar ve eski bir tanıdıktan yardım istemek zorunda kalır.