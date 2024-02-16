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Yalı Çapkını CANLI İZLE | Yalı Çapkını 58. bölüm kesintisiz, tek parça, donmadan, full HD, 4K izle! Yeni bölümde neler olacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2024
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Yalı Çapkını CANLI İZLE | Yalı Çapkını 58. bölüm kesintisiz, tek parça, donmadan, full HD, 4K izle! Yeni bölümde neler olacak?

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın 58. bölümü izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini üstlendiği dizi, her bölümüyle izleyicilerini ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Yeni bölüm fragmanı da büyük bir ilgiyle karşılandı ve izleyicilerin heyecanını artırdı.

İzleyiciler, Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 58. bölümü için heyecanla beklemeye başladı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizi, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı da büyük merak uyandırdı ve izleyiciler, 58. bölümde neler olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte Yalı Çapkını 58. bölüm kesintisiz, tek parça, donmadan, full HD, 4K izle...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

"Yalı Çapkını" her Cuma 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

58. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fenalaşan Pelin apar topar hastaneye kaldırılırken, yaşananlardan Serter'i sorumlu tutan Ferit, ona çok öfkelidir. Pelin ve bebeği yaşam mücadelesi verirken, çocuğun kimden olduğunun ortaya çıkmasını isteyen Halis Ağa babalık testinin yaptırılması için talimat verir.

Ferit'e destek olmak için tüm kötü bakışlara rağmen hastaneye gelen Seyran, Pelin'in hayata tutunabilmesi için elinden gelen çabayı gösterir. Hapishanede çok zor günler geçiren Orhan'ı çıkarmaya karar veren Halis, işlerin istediği gibi gitmemesiyle hayal kırıklığına uğrar ve eski bir tanıdıktan yardım istemek zorunda kalır.

Pelin ve bebeği için kritik saatler sürerken, Ferit, bu zor anında Seyran'ın yanında olmasıyla güçlü kalmaya çalışır. Fakat yaşanacaklar onun için hiç kolay olmayacaktır.

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