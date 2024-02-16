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Gelinim Mutfakta 16 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi? Günün birincisi ve altınları kazanan yarışmacı...

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Giriş Tarihi: 16.02.2024
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Gelinim Mutfakta 16 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi? Günün birincisi ve altınları kazanan yarışmacı...

Gelinim Mutfakta 16 Şubat 2024 puan durumu merak konusu oluyor. Hafta içi her gün büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen yemek programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...

"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında saat 13.00'te yayınlanan yarışma, gelinlerin birbirleriyle yarıştığı ve lezzet dolu yemeklerin yapıldığı rekabet dolu bir ortam sunuyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, günün kazanan yarışmacısı...

GELİNİM MUTFAKTA 16 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta yarışmasında 15 Şubat Perşembe günü çeyrek altını Yeşim gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22-26 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 5-9 Şubat hafta finalinde elenen isim Melek gelin oldu.

Şubat 2024 günün birincisi ve puan durumu!

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