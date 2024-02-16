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Müge Anlı ATV canlı izle! 16 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

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Giriş Tarihi: 16.02.2024
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Müge Anlı ATV canlı izle! 16 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 16 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 16 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...

MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Programın15 Şubat Perşembe günkü canlı yayınında 44 gündür haber alınamayan Erva Nur Ünal ve 9 aylık kızı bulundu.

Almanya'dan Müge Anlı'nın programına katılan Hüseyin Bey'in anlattıkları, izleyicileri derinden etkiledi. 24 yaşındaki karısı Erva ve 9 aylık kızı Sare'nin kayboluşuyla yaşadığı acıyı paylaşan Hüseyin Bey, şoke edici bir iddia ortaya attı.

Hüseyin Bey'in iddiasına göre eşi Erva, kendisini bekar, kızını ise kardeşi olarak tanıttığı Necmettin adlı adama kaçmış. Canlı yayına bağlanan Necmettin ve Erva'nın da ifadeleri ise izleyicileri dehşete düşürdü. O ifadeler ise Müge Anlı'yı adeta çileden çıkarttı!

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