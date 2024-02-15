Müge Anlı ATV son bölüm izle! 15 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 15 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 15 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
BEDRİYE KILIÇ'IN ÖLÜMÜNDE YENİ DETAYLAR
Konya Akşehir'de, 6 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan uzun süredir haber alınamıyordu.
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 110 günden fazla süredir aranan Bedriye Kılıç'ı eşi Tayfur Kılıç'ın boğarak uçurumdan attı ortaya çıktı.
Korkunç cinayetin tüm detaylarını anlatan Tayfur, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Müge Anlı, programın 14 Şubat tarihli bölümünde Tayfur'un hakim karşısına çıktığını ifade ederek, olaya ilişkin yeni detayları paylaştı.
Anlı, "Bugün Bedriye Kılıç davasının ilk duruşması görüldü. Tayfur ve babası tutuklanmıştı. Tayfur, karısını öldürmediğini söyleyerek suçu reddetti. Ancak, kolluk kuvvetlerinin baskısıyla karısını öldürdüğünü iddia etti. Duruşmada mahkeme başkanı programımızı gündeme getirerek, "Neden yer gösterme yaptın?" diye sormuş.
Tayfur, polislerin yanında olduğunu belirterek, bu nedenle yer gösterme yaptığını söyledi. Mahkeme heyeti bu açıklamalar üzerine sinirlendi. Duruşma sabah 9'dan akşam 10'a kadar sürdü. 13 tanık ifade verdi. Mahkeme heyeti, Müge Anlı muhabirine neden gözaltına alındığında 'pişmanım, namus için yaptım' dedin diye sordu. Tayfur, orada kimin baskısı olduğunu sorguladı. Ancak, Tayfur yine açıklayıcı olmadı" dedi.
Baba Adem Kılıç'ın delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakıldığını da belirten Anlı, Tayfur Kılıç'ın ise tutukluğunun devamına karar verildiğini duyurdu.
"Tayfurcuğum, yeter artık!" diyen Anlı, "Bu program burası değil. Seni bir ay boyunca dinleyecek vaktimiz yok. Artık konuş! Konuşamazsın çünkü bir nedenin yok. Ben anlamıyorum ki. Bir insan, hele ki karısını öldürmeye karar verdiyse, bana göre bu bir nedene dayanmaz ama eğer varsa, gelip açıkça söylersin nedenini. Kardeşim, öldürdüm dedin. Şimdi çıkıp açıkla. Hak ettiği cezayı alsın. Çocuklarını seven bir insan, çocuklarının annesini önemser. Sen içki içerken, kumar oynarken, o çocuklar evde değil miydi? Ben artık bu söylemlerden bıktım, usandım. Artık dayanacak gücüm kalmadığı için, içimdekileri dökmek istiyorum" şeklinde konuştu.
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