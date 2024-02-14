Taceddin Noyan tarihte kimdir, kim öldürdü? Kuruluş Osman Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a yeni bir soluk getiren isim Melih Çardak oldu. Taceddin Noyan karakterine hayat verecek olan bu deneyimli oyuncunun katılımıyla dizinin seyri büyük bir dönüşüm geçirecek. Her hafta Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşan diziye katılan Melih Çardak'ın performansıyla, izleyicileri büyüleyecek yeni maceralara yelken açılacak. Peki Taceddin Noyan tarihte kimdir, kim öldürdü? Kuruluş Osman Melih Çardak kimdir?
ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi, her hafta Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Taceddin Noyan karakteri öne çıkıyor ve Melih Çardak'ın canlandırdığı bu karakter, diziye unutulmaz bir heyecan katacak. Melih Çardak'ın performansıyla hayat vereceği Taceddin Noyan karakterine ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
TACEDDİN NOYAN TARİHTE VAR MI?
Dizide Taceddin Noyan karakterinin hikayesi ve rolü, izleyicilerin merakını çekmekte ve diziye olan ilgisini artırmaktadır. Ancak, bu karakterin tarihi bir kişiliğe dayandığına dair resmi bir kanıt bulunmamaktadır.
OSMAN BEY VE TACEDDİN NOYAN YÜZLEŞTİ
'Kuruluş Osman'ın 148. Bölümünde Taceddin Noyan'ın Osman Bey'i boyun eğdirmek için planlar yapmasına rağmen, Osman Bey'in bu planların farkında olması ve kararlı duruşu, izleyicilere çekişmeli bir kıyasıya mücadele vaat ediyor.
Kuruluş Osman'ın 148. Bölümünde Taceddin Noyan, Osman Bey'i boyun eğdirmekte kararlıdır ancak Osman Bey ise Taceddin Noyan'ın sinsi planlarının farkındadır. Osman Bey'den, "Eğer ki niyetiniz beni buyruğunuz altındaki bir bey, benim erimi eriniz saymak ise o vakit İlhanlı ilk seferini benim üstüme yapar, bilesiniz." şeklinde cevap alan Taceddin Noyan, Osman Bey'den boyunduruğu altında bir bey olmayı düşünmesini istedi ancak Osman Bey, Taceddin Noyan'ı sofrasına beklediğini ve o sofrada her şeyi incelikle konuşacaklarını dile getirdi.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 148. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
MELİH ÇARDAK KİMDİR?
Oyuncu, dansçı, koreograf Melih Çardak, 1959 İstanbul doğumlu. Lise mezunu. 1978-1985 yılları arasında Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Levent Kırca tiyatrolarında, 1987-1990 yılları arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu – dansçı - koreograf görevini üstlendi. 1990-1998 yılları arasında Koreografi ve film çalışmaları yaptı.
1997 yılında Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Eşkiya) ödülünü aldı.
1980 yılından itibaren Renkli Dünya, Geniş Aile, Keşanlı Ali Destanı, Karadayı, Milat, Kadın, Halka, Kalp Yarası gibi birçok film ve dizide rol alan Melih Çardak, 2017'de ekranlara gelen Kadın dizisinde Hikmet, 2018'de rol aldığı Halka dizisinde Tamirci karakterini, 2021'de rol aldığı Kalp Yarası dizisinde Sadık karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taceddin Noyan tarihte kimdir, kim öldürdü? Kuruluş Osman Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?
- Kuruluş Osman yeni bölüm CANLI İZLE | 14 Şubat ATV Kuruluş Osman 148. Bölüm tek parça, tamamını, kesintisiz, donmadan canlı seyret!
- Yarın okul var mı, yok mu? Şanlıurfa, Antalya, Elazığ, Erzincan... 15 Şubat Perşembe okullar tatil mi, tatil edilecek mi? MEB-VALİLİK açıklamaları...
- EYT'siz erken emeklilik listesi dizildi! 1999-2000-2002-2005-2008 tarihlerine dikkat! 8 yöntem öne çekiyor
- Bir anda şak diye tepetaklak olacak! Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya'da çarşı pazar karışacak!
- Bursluluk Sınavı başvuru ekranı 2024 | İOKBS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL?
- İBB Başkanı kim olur? Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? 31 Mart 2024 Yerel Seçim anketi | %52 - %48... AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...
- Şifasını görenler bırakamayacak! Zerdeçal, bal, limon... Bu reçeteyle bağışıklığınız zırh gibi olacak!
- Zamlı Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı aile destek ödemesi ne kadar oldu? Sorgulama ekranı...
- Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler? İşsizlik maaşı hesaplama 2024
- Okullara o tarihte tatil onaylandı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- İlk Evim kampanyası geri ödeme taksit tablosu! 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?