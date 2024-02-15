Deadpool 3 vizyon tarihi 2024 | Deadpool & Wolverine ne zaman çıkacak, çıktı mı? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve fragman detayları
Deadpool hayranlarının merakla beklediği Deadpool 3 filminin çıkış tarihi konusunda heyecanlı bir bekleme süreci yaşanıyor. 20th Century Fox'un önceki iki filmi büyük ilgi görmüş ve Deadpool karakteri popülerliğini arttırmıştı. Şimdi ise devam filmi niteliğindeki Deadpool 3 için geri sayım başladı. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte izleyicilerin beklentisi daha da arttı. Peki Deadpool 3 çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Deadpool 3, 2024 yılının en çok beklenen filmleri arasında yer alıyor ve hayranlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı bu devam filmi için yayınlanan fragman, izleyicileri heyecanlandırmayı başardı. Özellikle, Hugh Jackman'ın uzun bir aradan sonra Deadpool 3 ile yeniden Marvel evreninde yer alacak olması, filmin heyecanını arttırdı. Hugh Jackman'ın Wolverine karakteriyle 9. kez seyirci karşısına çıkacağı bu filmde, Logan filmindeki rolünden emekli olmasının ardından ilk kez izleyiciyle buluşacak olması da büyük bir ilgi uyandırdı.
DEADPOOL 3 ÇIKIŞ TARİHİ BELİRLENDİ
Deadpool 3'ün merakla beklenen çıkış tarihi nihayet netlik kazandı. Film, çekimlerinin bir süre SAG-AFTRA ve WGA grevleri nedeniyle durdurulmasına rağmen, bu yılın Ocak ayında tamamlandı.
HEYECAN VERİCİ BULUŞMA: DEADPOOL & WOLVERİNE
Deadpool & Wolverine filmi, izleyicilerle 26 Temmuz 2024'te buluşacak. Bu devam filminde, Deadpool'un kendini "Mesih" ve "Harika İsa" olarak tanımlamasıyla birlikte Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) büyük bir değişiklik yaşanması bekleniyor.
DEADPOOL 3 OYUNCULARI VE KARAKTERLER
📍Ryan Reynolds - Wade Wilson / Deadpool
📍Hugh Jackman - James "Logan" Howlett / Wolverine
📍Morena Baccarin - Vanessa
📍Brianna Hildebrand - Negasonic Teenage Warhead
📍Jennifer Garner - Elektra Natchios
📍Leslie Uggams - Blind Al
📍Karan Soni - Dopinder
📍Stefan Kapičić - Colossus
📍Shioli Kutsuna - Yukio
📍Rob Delaney - Peter
FRAGMANDAN İZLENİMLER: DEADPOOL'UN MACERASI
Fragmanda, Deadpool'un X-Men zaman çizelgesine müdahalesi nedeniyle Loki'nin Zaman Değişikliği Otoritesi'nden zırhlı birlikler tarafından tutuklanması gibi önemli detaylar yer alıyor. Ayrıca, TVA ajanı Paradox'un Deadpool'u özel bir göreve çağırması, izleyicilerin heyecanını arttırıyor.
EĞLENCE DOLU BİR MACERA: DEADPOOL 3
Deadpool 3, izleyicilere hem eğlenceli hem de heyecan verici bir macera sunmayı vaat ediyor. Film, Marvel evreninin ikonik karakterlerinden Deadpool ve Wolverine'in bir araya gelmesiyle büyük bir ilgi uyandırıyor.
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- Deadpool 3 vizyon tarihi 2024 | Deadpool & Wolverine ne zaman çıkacak, çıktı mı? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve fragman detayları
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