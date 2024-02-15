Deadpool 3 vizyon tarihi 2024 | Deadpool & Wolverine ne zaman çıkacak, çıktı mı? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve fragman detayları

Deadpool 3, 2024 yılının en çok beklenen filmleri arasında yer alıyor ve hayranlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı bu devam filmi için yayınlanan fragman, izleyicileri heyecanlandırmayı başardı. Özellikle, Hugh Jackman'ın uzun bir aradan sonra Deadpool 3 ile yeniden Marvel evreninde yer alacak olması, filmin heyecanını arttırdı. Hugh Jackman'ın Wolverine karakteriyle 9. kez seyirci karşısına çıkacağı bu filmde, Logan filmindeki rolünden emekli olmasının ardından ilk kez izleyiciyle buluşacak olması da büyük bir ilgi uyandırdı.