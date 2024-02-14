Kuruluş Osman yeni bölüm CANLI İZLE | 14 Şubat ATV Kuruluş Osman 148. Bölüm tek parça, tamamını, kesintisiz, donmadan canlı seyret!
ATV ekranlarının izleyicilerin büyük ilgisini çeken dizisi Kuruluş Osman, 14 Şubat Çarşamba akşamı yepyeni bir bölümle ekrana geliyor. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi usta oyuncuların paylaştığı dizi, her hafta soluksuz izlenen sahneleriyle seyircisini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. İşte Kuruluş Osman 148. bölüm canlı izle ekranı...
Kuruluş Osman, her hafta ekranlara gelen bölümleriyle izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. 148. bölümüyle seyircileri ekran başına kilitleyen dizi, bu hafta Taceddin Noyan ve Osman Bey'in karşılaşmasının akıbetini merakla bekleyenleri büyüleyecek sahneler sunuyor. Gerilim dolu anların yaşandığı yeni bölüm, seyircileri soluksuz bırakacak ve heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Taceddin Noyan ile Osman Bey arasındaki mücadele, izleyicilere unutulmaz bir dizi deneyimi sunacak. İşte Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümüne ilişkin detaylar...
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman her hafta çarşamba günü saat 20.00'de yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor.
KURULUŞ OSMAN 148. BÖLÜM CANLI İZLE
ENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Taceddin Noyan, Osman Bey'e boyun eğdirmekte kararlıdır. Osman Bey, Taceddin Noyan'ın planlarını bertaraf etmek için nasıl bir hamle yapacaktır?
Taceddin Noyan, Mehmet Bey'le konuşmak için Uç Pazar'a gider. Mehmet Bey, Taceddin Noyan'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?
Taceddin Noyan ve Mehmet Bey'in görüşmesinden haberdar olan Gonca Hatun bunu Alaeddin Bey'e söyleyecektir. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'in yanında vurulur.
Bizans Celladı İmren Tegin, Uçlar'a gelir. Taceddin Noyan'la yan yana gelen İmren Tegin'in ilk işi ne olacaktır? Karacelasun'u ele geçiren Osman Bey, Taceddin Noyan'a gözdağı verir. Taceddin Noyan ile Osman Bey'in karşılaşmasının akıbeti ne olacaktır?
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- Kuruluş Osman yeni bölüm CANLI İZLE | 14 Şubat ATV Kuruluş Osman 148. Bölüm tek parça, tamamını, kesintisiz, donmadan canlı seyret!
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