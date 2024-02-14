Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 14 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

Ali Büber, "Eşimle Amerika'da tanıştık ve evlendik. Bu evliliğimizden de 7 yaşında Yiğit, 6 yaşında Naz isimli kızımız var. Ancak psikolojik rahatsızlığı nedeniyle İzmit'e babasının yanına geldi. İzmit'te kendisine ev tuttuk, bende sık sık geliyordum.

En son kendisiyle 'Umre'ye gitmek' nedeniyle tartıştık. Bana '10 kişilik Umre grubu oluşturduk, Umre'ye gideceğim' dedi. Bu nedenle tartıştık, bende sert tepki gösterdim. Çünkü kendisine zaten götüreceğimi söyledim ama o kendi kafasına göre bir şey yapınca kızdım" şeklinde konuştu.

Ancak, canlı yayına bağlanan Zeynep Büber, eşi Ali Büber'in iddialarının iftira olduğunu belirterek, "Eşim Ali beni aramaya gelmiş. İftira atıyor. Ali'nin ölüm tehdidinden dolayı koruma ve uzaklaştırma kararı aldım. Ben yakınlarımla kalıyorum, beni aramasın" şeklinde yanıt verdi.