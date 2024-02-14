Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 14 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 14 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 14 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz..
ANNE VE 2 ÇOCUĞU BULUNDU
İzmit'te 46 yaşındaki Zeynep Büber ve iki çocuğundan haber alınamıyordu. Baba, bu durumu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istemişti. Ancak sonradan ortaya çıkan bilgilere göre, anne ve iki çocuk Üsküdar'da bulundu.
Ali Büber, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşinin psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğünü ve 4 yıl önce İzmit'e taşındıklarını açıkladı.
Ali Büber, "Eşimle Amerika'da tanıştık ve evlendik. Bu evliliğimizden de 7 yaşında Yiğit, 6 yaşında Naz isimli kızımız var. Ancak psikolojik rahatsızlığı nedeniyle İzmit'e babasının yanına geldi. İzmit'te kendisine ev tuttuk, bende sık sık geliyordum.
En son kendisiyle 'Umre'ye gitmek' nedeniyle tartıştık. Bana '10 kişilik Umre grubu oluşturduk, Umre'ye gideceğim' dedi. Bu nedenle tartıştık, bende sert tepki gösterdim. Çünkü kendisine zaten götüreceğimi söyledim ama o kendi kafasına göre bir şey yapınca kızdım" şeklinde konuştu.
Ancak, canlı yayına bağlanan Zeynep Büber, eşi Ali Büber'in iddialarının iftira olduğunu belirterek, "Eşim Ali beni aramaya gelmiş. İftira atıyor. Ali'nin ölüm tehdidinden dolayı koruma ve uzaklaştırma kararı aldım. Ben yakınlarımla kalıyorum, beni aramasın" şeklinde yanıt verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler? İşsizlik maaşı hesaplama 2024
- Okullara o tarihte tatil onaylandı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- İlk Evim kampanyası geri ödeme taksit tablosu! 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?
- 1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...
- 8 ayda 22 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! 40 yaşına rağmen 20'liklere taş çıkartıyor! Tek formülle bir deri bir kemik kalma reçetesi
- 2024 öğretmen atamalarında branşlar ve kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman?
- Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7'lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...
- Kurtlar Vadisi'nin Memati'siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun'u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor
- EKPSS-2024 BAŞVURU EKRANI ÖSYM | Engelli Kamu Personeli Seçme sınavı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?
- AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB duyurdu!
- KPSS 2024/4 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı hangi tarihte açılacak?
- Şubat ayı 2024 ZAMLI SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek? SED ödemesi e-Devlet sorgulama ekranı