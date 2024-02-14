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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 14 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

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Giriş Tarihi: 14.02.2024
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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 14 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 14 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 14 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz..

MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

ANNE VE 2 ÇOCUĞU BULUNDU

İzmit'te 46 yaşındaki Zeynep Büber ve iki çocuğundan haber alınamıyordu. Baba, bu durumu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istemişti. Ancak sonradan ortaya çıkan bilgilere göre, anne ve iki çocuk Üsküdar'da bulundu.

Ali Büber, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşinin psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğünü ve 4 yıl önce İzmit'e taşındıklarını açıkladı.

Ali Büber, "Eşimle Amerika'da tanıştık ve evlendik. Bu evliliğimizden de 7 yaşında Yiğit, 6 yaşında Naz isimli kızımız var. Ancak psikolojik rahatsızlığı nedeniyle İzmit'e babasının yanına geldi. İzmit'te kendisine ev tuttuk, bende sık sık geliyordum.

En son kendisiyle 'Umre'ye gitmek' nedeniyle tartıştık. Bana '10 kişilik Umre grubu oluşturduk, Umre'ye gideceğim' dedi. Bu nedenle tartıştık, bende sert tepki gösterdim. Çünkü kendisine zaten götüreceğimi söyledim ama o kendi kafasına göre bir şey yapınca kızdım" şeklinde konuştu.

Ancak, canlı yayına bağlanan Zeynep Büber, eşi Ali Büber'in iddialarının iftira olduğunu belirterek, "Eşim Ali beni aramaya gelmiş. İftira atıyor. Ali'nin ölüm tehdidinden dolayı koruma ve uzaklaştırma kararı aldım. Ben yakınlarımla kalıyorum, beni aramasın" şeklinde yanıt verdi.

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