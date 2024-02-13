Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 13 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

GAMZE GÜNDOĞAN BULUNDU MU?

2004 yılında kaybolduğunda 2 yaşında olan Gamze'nin anne ve babası kızlarını aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Ömer Gündoğdu, kardeşinin eşinin yasak aşkının bu trajediye yol açmış olabileceğinden şüphelenirken, dram daha da karmaşık bir hal aldı.

Yayına telefonla bağlanan Gülbane Hanım, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve asıl tehdit ve şüphelerin başka bir yerde aranması gerektiğini iddia etti. Ailenin acılı arayışı, gizemli ilişkiler ve suçlamalar arasında sürüyor.