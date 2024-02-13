Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 13 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 13 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 13 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz.
GAMZE GÜNDOĞAN BULUNDU MU?
2004 yılında kaybolduğunda 2 yaşında olan Gamze'nin anne ve babası kızlarını aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Ömer Gündoğdu, kardeşinin eşinin yasak aşkının bu trajediye yol açmış olabileceğinden şüphelenirken, dram daha da karmaşık bir hal aldı.
Yayına telefonla bağlanan Gülbane Hanım, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve asıl tehdit ve şüphelerin başka bir yerde aranması gerektiğini iddia etti. Ailenin acılı arayışı, gizemli ilişkiler ve suçlamalar arasında sürüyor.
Ömer ve Yasemin çifti 2 yaşındayken kaybolan kızlarını aramak için stüdyodaydı. Ömer Gündoğdu kardeşinin eşinin yasak aşkı yüzünden çocuğunun kaçırıldığından şüphelenirken, yayına bağlanan Gülbane Hanım, ''bahsedilen kişiyle ilişkim yoktu beni tehdit ederdi, ondan şüpheleniyorum'' dedi.
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