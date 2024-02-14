Gelinim Mutfakta 14 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 14 Şubat 2024 puan durumu merak konusu oluyor. Hafta içi her gün büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen yemek programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...
"Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında saat 13.00'te yayınlanan yarışma, gelinlerin birbirleriyle yarıştığı ve lezzet dolu yemeklerin yapıldığı rekabet dolu bir ortam sunuyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 14 Şubat 2024 günün birincisi ve puan durumu!
14 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Bugünkü bölümde en yüksek puan alarak çeyrek altın kazanan gelin Gözde oldu.
PUAN DURUMU
GÖZDE: 18
ŞAFAK: 16
YEŞİM: 14
TUĞBA: 6
Tuğba bugün eksi 2 puan alarak 8 puan olan puanını 6'ya düşürdü.
13 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta programında çeyrek altınların sahibi Tuğba oldu.
PUAN DURUMU
TUĞBA- 24 PUAN
GÖZDE- 13 PUAN
YEŞİM- 11 PUAN
ŞAFAK- 5 PUAN
12 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.
PUAN DURUMU
TUĞBA: 23
YEŞİM: 18
ŞAFAK: 7
GÖZDE: 7
9 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
ÇEYREK ALTIN KAZANAN İSİMLER
-İkinci gün kazananı; SELDA
-Üçüncü gün kazananı: TUĞBA
-Dördüncü gün kazananı: YEŞİM oldu!
Hafta finalinde çeyrek altını kazanan gelin ise TUĞBA oldu!
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