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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 12 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

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Giriş Tarihi: 12.02.2024
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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 12 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 12 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 12 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, bu kez Gülseren Hanım'ın anlattıklarıyla gündeme oturdu. 41 yaşındaki 3 çocuk annesi kızını aramaya gelen Gülseren Hanım damadından şüphelendiğini söyleuyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Damadı tarafından tehdit edildiğini söyleyen Gülseren Hanım kızının hayatından şüphe ettiğini söyledi.Müge Anlı Gülseren Hanım'a damadının da kızını aradığını söyledi ve Ramazan Bey canlı yayına çıktı.

36 gündür kayıp olan Ümmü Yıldırım'ın eşi Ramazan Bey'i de stüdyoya davet eden Müge Anlı, Ramazan Bey'in eşine ait sakladığı şeyi görünce çok şaşırdı.Ramazan Bey eşini kendisinin de aradığını ve eşinin son içtiği ve yarım bıraktığı kahve bardağını da sakladığını söyledi.Canlı yayına kahve bardağını da getiren Ramazan Bey'e Müge Anlı ise 'Allah akıl fikir versin' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de!

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