Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 12 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

36 gündür kayıp olan Ümmü Yıldırım'ın eşi Ramazan Bey'i de stüdyoya davet eden Müge Anlı, Ramazan Bey'in eşine ait sakladığı şeyi görünce çok şaşırdı.Ramazan Bey eşini kendisinin de aradığını ve eşinin son içtiği ve yarım bıraktığı kahve bardağını da sakladığını söyledi.Canlı yayına kahve bardağını da getiren Ramazan Bey'e Müge Anlı ise 'Allah akıl fikir versin' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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