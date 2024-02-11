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Kübra 2. sezon tarihi 2024 | Kübra dizisinin 2. sezonu ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Yeni sezonda neler olacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2024 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
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Kübra 2. sezon tarihi 2024 | Kübra dizisinin 2. sezonu ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Yeni sezonda neler olacak?

Netflix'in Türkiye'de çekilen yerli dizisi "Kübra", izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı ve büyük bir ilgiyle karşılandı. Dizinin başrolünde ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy yer alıyor. İlk sezonunun başarısının ardından dizi, ikinci sezon için onay aldı. İkinci sezonun ne zaman yayınlanacağına dair bilgilerin yanı sıra, yeni sezonun konusu ve ilk görselleri de izleyicilerle paylaşıldı. Heyecanla beklenen yeni sezonun detaylarıyla ilgili meraklı gözler şimdiden dizi yapımcılarına çevrildi.

Netflix'in Türkiye'deki yeni yerli yapımı "Kübra", 8 bölümden oluşan ilk sezonuyla 18 Ocak'ta izleyicilerle buluşmuştu. Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan dizi, benzersiz konusuyla geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekti. İlk sezonun yayınlanmasının ardından, dizi bazı izleyiciler tarafından olumlu yorumlar alırken, bazılarından ise eleştiriler gelmişti. İşte detayları...

KÜBRA 2. SEZON NE ZAMAN?

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Kübra dizisinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. Kübra yeni sezon tarihi hakkında beklenen açıklama geldi.

Netflix, geçen ay çıkış yapan yerli dizisi Kübra'nın 2. sezonunun geleceğini duyurdu. Yayın tarihi yanı sıra konusu ve ilk görselleri de paylaşıldı.

YENİ SEZON HAZİRANDA GELİYOR

Netflix'in açıklamasına göre, yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın oturduğu Kübra dizisinin ikinci sezonu, haziran ayında izleyicilerle buluşacak.

KÜBRA 2. SEZON KONUSU

Senaryosunu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı Kübra'nın yeni sezon konusu belli oldu.

Netflix, OGM Pictures imzalı dizinin yeni sezonuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Kübra hakkındaki gerçeğin ortaya çıkmasını inancı adına başka bir sınav olarak gören Gökhan'ın asıl mücadelesi şimdi başlamaktadır. Kendisini 'Semavi' yapan sarsılmaz inancının ona verdiği güçle aldığı her kararın artık bir bedeli vardır; yeni çıkmazların içinde, sadece düşman bildikleriyle değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle de savaşması gerekecektir. Peki Gökhan, Semavi olarak yürümeyi seçtiği yolda, inancının gücüne sahip çıkıp doğru yolu bulmayı amaçlarken, Kübra ona karanlığı aydınlatmasında yardımcı olacak mıdır?"

KÜBRA 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Tıpkı ilk sezondaki gibi başrolde Çağatay Ulusoy yer alacak.

Ulusoy'un yanı sıra Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan, Meric Rakalar, Deniz Işın, Onur Ünsal, Mehmet Çağrı Çıtanak ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler de kadroda bulunuyor.

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