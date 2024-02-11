Kübra 2. sezon tarihi 2024 | Kübra dizisinin 2. sezonu ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Yeni sezonda neler olacak?

KÜBRA 2. SEZON KONUSU

Senaryosunu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı Kübra'nın yeni sezon konusu belli oldu.

Netflix, OGM Pictures imzalı dizinin yeni sezonuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Kübra hakkındaki gerçeğin ortaya çıkmasını inancı adına başka bir sınav olarak gören Gökhan'ın asıl mücadelesi şimdi başlamaktadır. Kendisini 'Semavi' yapan sarsılmaz inancının ona verdiği güçle aldığı her kararın artık bir bedeli vardır; yeni çıkmazların içinde, sadece düşman bildikleriyle değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle de savaşması gerekecektir. Peki Gökhan, Semavi olarak yürümeyi seçtiği yolda, inancının gücüne sahip çıkıp doğru yolu bulmayı amaçlarken, Kübra ona karanlığı aydınlatmasında yardımcı olacak mıdır?"