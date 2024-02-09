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Yeşilçam’ın gözde filminde pes artık dedirten hata! Kemal Sunal’ın yaptığı 40 yıl sonra ortaya çıktı

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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Yeşilçam’ın gözde filminde pes artık dedirten hata! Kemal Sunal’ın yaptığı 40 yıl sonra ortaya çıktı

Efsane Yeşilçam filmleri, günümüzde hala büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Ancak bazen bu klasik filmlerde bile gözden kaçan çekim hataları olabiliyor. Sahte Kabadayı gibi unutulmaz bir filmin bile fark edilmemiş bir hata barındırdığını biliyor muydunuz? Yıllarca izlenmesine rağmen ortaya çıkan bu çekim hatası gerçekten şaşırtıcı!

Kemal Sunal'ın unutulmaz eserlerinden biri olan "Sahte Kabadayı" filmi, hala büyük bir hayran kitlesi tarafından sevilerek izleniyor. 1976 yılında çekilen bu filmde ise yıllar sonra fark edilen bir çekim hatası gün yüzüne çıktı. İşte akıllara durgunluk veren çekim hataları...

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU

Sahte Kabadayı filminin konusu şöyle; Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine babasının mirası bölünür.

SAHTE KABADAYI: YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ FİLMLERİNDEN

Yeşilçam'ın efsane yapımlarından biri olan Sahte Kabadayı, 1976 yılında izleyiciyle buluştu. Natuk Baytan'ın yönetmenliğini üstlendiği bu komedi filmi, Suavi Süalp'in kaleminden çıkan senaryo ile dikkat çekiyor.

BAŞROLLERDE USTA OYUNCULAR

Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Sahte Kabadayı, Suna Selen, Mümtaz Ener, Yavuz Selekman, Kazım Kartal, ve Hakkı Kıvanç gibi usta oyuncularla zenginleşiyor.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN ÇEKİM HATASI

Film, yıllar geçse de hala izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan bir çekim hatası, filmdeki dikkatli gözler tarafından fark edildi.

Kemal Sunal'ın araca binerken arkası dönük bir şekilde göründüğü sahnede, aracın dikiz aynasına yansıyan arkadaki film ekibi dikkat çekiyor. Bu çekim hatası, uzun yıllar boyunca gözden kaçmış olabilir, ancak izleyicilerin dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı.

SAKAR ŞAKİR

Kemal Sunal'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Sakar Şakir'in maceraları, gülme garantili sahneleriyle Yeşilçam sinemasının vazgeçilmezlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır.

Ancak Sakar Şakir'in maceralarında dikkatli izleyicilerin fark edebileceği bazı hatalar da bulunmaktadır. Bu karakterin yer aldığı bir sahnede, yumrukla kırılacak olan kovanın dibinin sahnede önceden kırık olması, dikkat çeken bir çekim hatası olarak karşımıza çıkar.

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