Yeşilçam’ın gözde filminde pes artık dedirten hata! Kemal Sunal’ın yaptığı 40 yıl sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın unutulmaz eserlerinden biri olan "Sahte Kabadayı" filmi, hala büyük bir hayran kitlesi tarafından sevilerek izleniyor. 1976 yılında çekilen bu filmde ise yıllar sonra fark edilen bir çekim hatası gün yüzüne çıktı. İşte akıllara durgunluk veren çekim hataları...

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU

Sahte Kabadayı filminin konusu şöyle; Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine babasının mirası bölünür.