Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 7 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

ALİ TOMBAK DEFİNE İÇİN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Burdur'un Karaaliler köyünde evinin önünde tüfekle öldürülen Gökhan Tombak'ın cinayetiyle ilgili sırlar gündemdeki yerini koruyor. Tombak'ın ailesi, olayın aydınlatılması ve adaletin sağlanması için televizyon programı sunucusu Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Olay, 1 Aralık Perşembe günü gece saatlerinde Bucak ilçesi Karaaliler Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen mahalleli, evli ve 2 çocuk babası Gökhan Tombak'ın evinin önünde yerde hareketsiz yattığını fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin kontrolünde, Tombak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan Tombak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemede, Tombak'ın av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Gökhan Tombak'ın karısı Asuman Tombak'la canlı yayında karşı karşıya gelen Mehmet Çelik, cinayete dair bilgisinin olmadığını dile getirirken kendi şüphelerinin 'define' ile ilgili olduğunu açıkladı.



Gökhan Tombak cinayetini aydınlatmak için yoğun çaba harcayan Müge Anlı ise Mehmet Çelik'e teşekkür etti. Müge Anlı, "Mehmet Bey çok uzun süre bizi bekledi, araya başka konular girdi ama sabretti. Onun bilgileriyle Gökhan Tombak cinayetinin de aydınlatılacağına inanıyorum" sözlerini kullandı.