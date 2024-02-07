Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 7 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 7 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 7 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz.
ALİ TOMBAK DEFİNE İÇİN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?
Burdur'un Karaaliler köyünde evinin önünde tüfekle öldürülen Gökhan Tombak'ın cinayetiyle ilgili sırlar gündemdeki yerini koruyor. Tombak'ın ailesi, olayın aydınlatılması ve adaletin sağlanması için televizyon programı sunucusu Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
Olay, 1 Aralık Perşembe günü gece saatlerinde Bucak ilçesi Karaaliler Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen mahalleli, evli ve 2 çocuk babası Gökhan Tombak'ın evinin önünde yerde hareketsiz yattığını fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerin kontrolünde, Tombak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan Tombak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemede, Tombak'ın av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Gökhan Tombak'ın karısı Asuman Tombak'la canlı yayında karşı karşıya gelen Mehmet Çelik, cinayete dair bilgisinin olmadığını dile getirirken kendi şüphelerinin 'define' ile ilgili olduğunu açıkladı.
Gökhan Tombak cinayetini aydınlatmak için yoğun çaba harcayan Müge Anlı ise Mehmet Çelik'e teşekkür etti. Müge Anlı, "Mehmet Bey çok uzun süre bizi bekledi, araya başka konular girdi ama sabretti. Onun bilgileriyle Gökhan Tombak cinayetinin de aydınlatılacağına inanıyorum" sözlerini kullandı.
Karaaliler köyünde üfürükçü olarak bilindiği iddia edilen Mehmet Çelik, "Ben üfürükçü değilim. Dini bilgim yok" kendisini savundu. Köyde hakkında ortaya atılan birçok iddia olduğu ortaya çıkan Mehmet Çelik ile ilgili şoke eden bir bilgi daha canlı yayında yer aldı.
Mehmet Çelik'in, köyün muhtarı Hasan Uçar'ın eşiyle ilişkisinin olduğu gündeme gelirken Mehmet Çelik bu iddiayı da kesin bir dille yalanladı.
Gökhan Tombak'ın ölmeden önce bir 'lahit' bulduğunu belirten Mehmet Çelik, "Belki bu yüzden öldürülmüş olabilir" ifadelerini kullandı.
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- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 7 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!
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