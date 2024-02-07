6 Şubat 2024 Salı reyting sonuçları! Dün akşamın reyting birincisi açıklandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor...
Dün akşam televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve yarışma programları, reyting sıralamasında üst sıraları kapmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Total, AB ve ABC gruplarında açıklanan reyting sonuçları, merak konusu oluyor. Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, hangi dizi, film veya yarışma programının en çok izlendiği, hangi kanalın daha fazla tercih edildiği netlik kazanacak. İşte 6 Şubat 2024 reyting sonuçları...
Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Televizyon takipçileri "6 Şubat 2024 reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, dün akşamın reytingleri...
REYTİNG SONUÇLARI 6 ŞUBAT 2024
6 Şubat Salı akşamına ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
REYTİNG SONUÇLARI 4 ŞUBAT 2024
4 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları yayında:
Total'de 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Kirli Sepeti", 3.sırada "Teşkilat" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Survivor All Star", 2.sırada "Yargı", 3.sırada "Teşkilat" yer aldı.
REYTİNG SONUÇLARI 5 ŞUBAT 2024
5 Şubat Pazartesi günü ATV'de Safir, Star'da Ömer, TRT1'de Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi, TV8'de Survivor All Star ekranlardaydı.
Total'de 1.sırada "Kızıl Goncalar", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Survivor All Star", 3.sırada TRT1'de yayınlanan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" yer aldı.
AB'de ise ilk sırada Kızıl Goncalar, 2. sırada Survivor All Star, 3. sırada Kızıl Goncalar'ın özeti yer aldı.
ABC'de 1. sırada Kızıl Goncalar, 2. sırada Survivor All Star, 3. sırada Kızıl Goncalar'ın özeti yer aldı.
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