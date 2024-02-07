07 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Gelinim Mutfakta 7 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

Gelinim Mutfakta 7 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
ABONE OL
Gelinim Mutfakta 7 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

Gelinim Mutfakta 6 Şubat 2024 puan durumu merak konusu oluyor. Hafta içi her gün büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen yemek programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...

"Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında saat 13.00'te yayınlanan yarışma, gelinlerin birbirleriyle yarıştığı ve lezzet dolu yemeklerin yapıldığı rekabet dolu bir ortam sunuyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 7 Şubat 2024 günün birincisi ve puan durumu!

7 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın üçüncü gününde kazanan isim henüz belli olmadı.

6 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta bugün en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Selda oldu.

PUAN DURUMU

🔸SELDA- 16

🔸MELEK- 15

🔸TUĞBA- 12

🔸YEŞİM- 10

5 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta bugün en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.

🔸TUĞBA- 18

🔸SELDA- 13

🔸YEŞİM- 12

🔸MELEK- 16

2 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Bu hafta en yüksek puanı alarak geçen haftadan kalan 4 bilezikle beraber 14 bileziği kazanan Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Kura sonucu veda eden isim Özlem oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA