Müge Anlı ATV yeni bölüm izle! 6 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 6 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 6 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz.
18 YAŞINDAKİ CEYLAN KOCA BULUNDU
18 yaşında ve iki aylık hamile olan Ceylan Koca, 30 Ocak Salı günü İstabul'daki evinden terlikleriyle koşarak çıkıp kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Koca ve Ceylan Koca'nın annesi yayına gelerek Müge Anlı'dan yardım istedi.
Mustafa Koca, eşinin doktor kontrolüne gitmek istediğini fakat yol parası olmadığı için yürümeyi ya da evdeki altınlardan bir tanesini bozdurmayı teklif ettiğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini anlattı.
Televizyon fabrikasında çalışan adamın, gözyaşları içinde "asgari ücretle geçinmeye çalışıyorum" demesi stüdyoyada duygusal anlara neden oldu. Müge Anlı, eşini bulacağını söyleyerek, sakin olmasını söyledi.
5 Şubat yayınında sevindiren haber geldi. Ceylan Koca günler sonra bulundu. Yayına bağlanan 18 yaşındaki genç kadın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve o yüzden evden kaçtığını söyledi.
Anne Gülden, kızına seslenerek "Gel seni Mustafa'ya vermeyeceğim" dedi. Ceylan Koca'nın kadın sığınma evinde olduğu öğrenilirken, eşi Mustafa Koca'nın gözyaşları herkesi şoke etti. Mustafa ise karısının iddialarını kabul etmedi ve eğer dönmezse ve boşanırsa intihar edeceğini söyledi.
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