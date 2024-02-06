Müge Anlı ATV yeni bölüm izle! 6 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

18 YAŞINDAKİ CEYLAN KOCA BULUNDU

18 yaşında ve iki aylık hamile olan Ceylan Koca, 30 Ocak Salı günü İstabul'daki evinden terlikleriyle koşarak çıkıp kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Koca ve Ceylan Koca'nın annesi yayına gelerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Mustafa Koca, eşinin doktor kontrolüne gitmek istediğini fakat yol parası olmadığı için yürümeyi ya da evdeki altınlardan bir tanesini bozdurmayı teklif ettiğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini anlattı.