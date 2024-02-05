Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 5 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

HASAN ÇELİK OLAYI SON DURUM!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süredir işlenen bir olay daha çözüme kavuştu. Aracıyla birlikte sırra kadem basan Hasan Hüseyin Çelik, Ankara'da üç aydan fazla bir süredir kayıp olarak aranıyordu.

Aracıyla birlikte ortadan kaybolan Hasan Hüseyin Çelik'in cinayete kurban gittiğinden şüphe duyuluyordu. Olayla ilgili Yalçın Ülger ve Fatih Ülger canlı yayında gözaltına alınmıştı.

Şahsın telefonu, kartları ve kimliği de zanlının evinde ele geçirildi. İtirafçı Yasin, cinayeti işleyenin Mert ismindeki kuzeni olduğunu ifade etti.