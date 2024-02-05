Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 5 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 5 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 5 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz.
HASAN ÇELİK OLAYI SON DURUM!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süredir işlenen bir olay daha çözüme kavuştu. Aracıyla birlikte sırra kadem basan Hasan Hüseyin Çelik, Ankara'da üç aydan fazla bir süredir kayıp olarak aranıyordu.
Aracıyla birlikte ortadan kaybolan Hasan Hüseyin Çelik'in cinayete kurban gittiğinden şüphe duyuluyordu. Olayla ilgili Yalçın Ülger ve Fatih Ülger canlı yayında gözaltına alınmıştı.
Şahsın telefonu, kartları ve kimliği de zanlının evinde ele geçirildi. İtirafçı Yasin, cinayeti işleyenin Mert ismindeki kuzeni olduğunu ifade etti.
Anlı, "Yasin Tıraş'ın evine Asayiş Şube Müdürlüğü operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Hasan Hüseyin Çelik'in banka kartları ve telefonu bulunuyor. Şüpheli Yasin'in bir araba kiralamış. Bu telefonu yanında gezdirmiş. Çelik'in hesabındaki 440 bin TL parayı çekmiş.
Üzerine kredi çekmiş. Evinde bulunan silahı kendisinin koymadığını inkar etmiş. 600 bin TL almışlar. İstanbul'da kız arkadaşı varmış ona bilgisayar almış bide tatil yapmış. Yasin Tıraş ona kredi kartlarını kuzeni Mert'in verdiğini söylemiş. Bu adamın şifresini bir şekilde almışlar." dedi.
Çelik'in şüpheli kaybında flaş bir gelişme yaşandı. Çelik'in aracını satmaya çalışan kişilerden şüpheli Yasin, cinayeti itiraf etti.
Yasin'in itiraflarının ardından, Hasan Hüseyin Çelik'in cansız bedeni evinden 12 kilometre uzakta bulundu.
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