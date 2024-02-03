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SQUİD GAME 2. SEZON TARİHİ: Netflix tanıtımı yayınladı! Squid Game ne zaman başlayacak 2024?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 03.02.2024 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
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SQUİD GAME 2. SEZON TARİHİ: Netflix tanıtımı yayınladı! Squid Game ne zaman başlayacak 2024?

Eylül 2021'de gösterime girdiği andan itibaren dil engelini aşarak büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Squid Game'in ikinci sezonu için heyecan dorukta! Squid Game 2. sezon tarihi için Netflix Türkiye'den açıklama geldi. Peki, Squid Game ne zaman başlayacak 2024? İşte haberin detayları...

Netflix'in fenomen dizisi Squid Game, dünya genelinde geniş bir hayran kitlesi kazanmış durumda.İkinci sezonu heyecanla beklenen dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yeni sezondan paylaşılan kareler ise hayranlarını meraklandırdı. Peki, Squid Game ne zaman başlayacak 2024?

NETFLİX MÜJDEYİ DUYURDU!

Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Oyunun kurallarını bozmaya kararlı. Squid Game 2. sezonuyla yakında sadece Netflix'te." açıklamalarına yer verildi.

İLK TANITIM YAYINLANDI!

Netflix'in şimdiye kadarki en büyük dizisi olan Squid Game, ikinci sezonu için yayınlanan ilk fragmanla izleyicileri meraklandırdı.

20 saniyelik video, ana karakter Seong Gi-Hun'un (Lee Jung-jae) havalimanından çıışıyla başlıyor ve telefonun ucundaki gizemli ses, "Kararından pişman olacaksın" derken, Seong Gi-Hun da kararlılıkla "Seni ne olursa olsun bulacağım" cevabını veriyor.

Uzun zamandır beklenen "Squid Game" Sezon 2'nin bu yılın sonlarında prömiyeri yapılacak.

Şirket, 2024 yılı hedeflerine dair hissedarlara gönderdiği bir e-postada, önceki yılki oyuncu grevlerinin etkisinin halen sürmesine rağmen büyük hedefleri olduğunu açıkladı.

17 Haziran'da Netflix'in küresel hayran etkinliği Tudum 2023'te konuşan Squid Game: The Challenge'da Run On'dan Yim Si-wan, 30 Days'ten Kang Ha-neul, Park Sung-hoon ve Yang Dong-'un yer alacağı açıklandı. ikinci sezonun kadrosuna katıldı.

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