SQUİD GAME 2. SEZON TARİHİ: Netflix tanıtımı yayınladı! Squid Game ne zaman başlayacak 2024?

İLK TANITIM YAYINLANDI!

Netflix'in şimdiye kadarki en büyük dizisi olan Squid Game, ikinci sezonu için yayınlanan ilk fragmanla izleyicileri meraklandırdı.

20 saniyelik video, ana karakter Seong Gi-Hun'un (Lee Jung-jae) havalimanından çıışıyla başlıyor ve telefonun ucundaki gizemli ses, "Kararından pişman olacaksın" derken, Seong Gi-Hun da kararlılıkla "Seni ne olursa olsun bulacağım" cevabını veriyor.