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Gelinim Mutfakta haftanın son günü puan durumu! 2 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve 10 bileziği kim kazandı?

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Giriş Tarihi: 02.02.2024
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Gelinim Mutfakta haftanın son günü puan durumu! 2 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve 10 bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 2 Şubat 2024 puan durumu merak konusu oluyor. Hafta içi her gün büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen yemek programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...

"Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 2 Şubat 2024 günün birincisi ve puan durumu!

2 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün birincisi birazdan haberimize eklenecektir.

1 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bir ilk yaşandı. Yemeğin tadına bakan kayınvalideler ve Nursel Ergin pişmemiş köfteler için gün sonunda bir uyarıda bulundu. Ve hiçbir geline puan vermeyerek günü iptal etti. Buna göre, hiçbir gelin çeyrek altın alamadı.

29 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.

PUAN DURUMU

YEŞİM: 16

TUĞBA: 15

SELDA: 14

ÖZLEM: 11

30 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın ikinci gününde, günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını kazanan gelin ise Tuğba oldu.

Eksi iki ceza puanı alan isim Özlem oldu!

PUAN DURUMU

TUĞBA 21

YEŞİM 18

SELDA 9

ÖZLEM 3

31 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi haftanın üçüncü Tuğba oldu.

PUAN DURUMU

TUĞBA- 21

YEŞİM- 19

SELDA- 7

ÖZLEM- 7

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