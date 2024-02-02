Gelinim Mutfakta haftanın son günü puan durumu! 2 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve 10 bileziği kim kazandı?
Gelinim Mutfakta 2 Şubat 2024 puan durumu merak konusu oluyor. Hafta içi her gün büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen yemek programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...
"Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 2 Şubat 2024 günün birincisi ve puan durumu!
2 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün birincisi birazdan haberimize eklenecektir.
1 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da bir ilk yaşandı. Yemeğin tadına bakan kayınvalideler ve Nursel Ergin pişmemiş köfteler için gün sonunda bir uyarıda bulundu. Ve hiçbir geline puan vermeyerek günü iptal etti. Buna göre, hiçbir gelin çeyrek altın alamadı.
29 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.
PUAN DURUMU
YEŞİM: 16
TUĞBA: 15
SELDA: 14
ÖZLEM: 11
30 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın ikinci gününde, günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını kazanan gelin ise Tuğba oldu.
Eksi iki ceza puanı alan isim Özlem oldu!
PUAN DURUMU
TUĞBA 21
YEŞİM 18
SELDA 9
ÖZLEM 3
31 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta günün birincisi haftanın üçüncü Tuğba oldu.
PUAN DURUMU
TUĞBA- 21
YEŞİM- 19
SELDA- 7
ÖZLEM- 7
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta haftanın son günü puan durumu! 2 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve 10 bileziği kim kazandı?
- Safir dizisinin Güneş'i Gizem Karaca'nın lüks evinde yok yok! Resmen köy hayatı yaşıyor! "Rehabilitasyon merkezi gibi"
- Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı'nın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Ömer dizisinin güzeller güzeli...
- Hasan Hüseyin Çelik'i kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 79 gün sonra cinayet itirafı ve şoke eden detaylar...
- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 2 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
- Canan Karatay "Zehre dönüşüyor" deyip açıkladı! Eğer kahvaltıda tüketirseniz...
- Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i meğerse o oyuncu olacakmış! 17 yıl sonra ortaya çıktı! İlk teklif bakın kime gitmiş...
- Vücutta hastalık bırakmıyor! İşte kahvaltıda tüketilen şifa kürü...
- Hep karıştırılıyor! Pul biber ve isot arasındaki tek fark buymuş...
- Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i artık bambaşka bir iş yapıyor! Talip Güran bakın hangi mesleği seçti
- Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu estetiksiz haliyle şaşırttı! Doğal güzel sanıyorduk ama...
- Settar Tanrıöğen iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında?