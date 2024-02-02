Gelinim Mutfakta haftanın son günü puan durumu! 2 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve 10 bileziği kim kazandı?

1 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bir ilk yaşandı. Yemeğin tadına bakan kayınvalideler ve Nursel Ergin pişmemiş köfteler için gün sonunda bir uyarıda bulundu. Ve hiçbir geline puan vermeyerek günü iptal etti. Buna göre, hiçbir gelin çeyrek altın alamadı.