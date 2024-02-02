Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 2 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 2 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 2 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz.
GÖZALTINA ALINDILAR
Ankara'da kaybolan Hasan Çelik'in izini süren ailesi, Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istemişti. Canlı yayında konuşan Hasan Çelik'in eşi Seher Çelik ve kızı Şerife Hanım, uzun süredir bulamadıkları araca dikkat çekmişlerdi.
Bugün, bu aracın izini süren Müge Anlı'nın programına katılan iki şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri, şüphelilerin ifadelerini almak üzere detaylı bir soruşturma başlattı. Hasan Çelik'in kayboluşuyla ilgili araştırmalar devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin hangi bilgileri paylaşacakları ve olayın çözümüne nasıl katkıda bulunacakları merak konusu oldu.
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- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 2 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
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