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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 1 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!

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Giriş Tarihi: 01.02.2024
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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 1 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 1 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 1 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz.

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1 ŞUBAT MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI HASAN ÇELİK BULUNDU MU?

Ankara'da Hasan Hüseyin Çelik 15 Kasım'da kayıplara karıştı. Kardeşi Veysel Çelik, kardeşinin bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Hasan Çelik'in eşi Seher Çelik tarafından tehdit edildiğini anlattı.

Suçlamaları reddeden Seher Çelik ise eşinin yaşadığını hissettiğini ve kendisini sık sık aradığını anlattı. Canlı yayına bağlanan komşuların iddiası ise şaşkınlık yarattı: Depodan ceset kokusu geliyordu

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