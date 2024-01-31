ATV Kardeşlerim 115. bölüm fragmanı izle! Ayaz her şeyi açıkladı: "Ben sana aşık oldum"
ATV'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve her bölümüyle olay yaratan dizisi "Kardeşlerim", 114. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölüm fragmanın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada dizi hakkında yapılan yorumlar da hızla arttı. Gelecek hafta yaşanacak olaylar ise merakla bekleniyor.
ATV'nin fenomen dizisi "Kardeşlerim", heyecan dolu hikayesi ve etkileyici performanslarıyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Diziseverlerin merakla beklediği 115. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Kardeşlerim dizisi hakkında merak edilenler...
KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
Kardeşlerim 115. fragman izle!
KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Oğulcan, Umutcan'ı kaybetmenin büyük korkusunu ve telaşını yaşarken; Nebahat, Süreyya yüzünden öfkelendiği Akif'le ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Berk'in kafası, babası Gökhan'ın hayatına girmesiyle, iyice karışmaya başlamıştır.
Evi geçindirebilmek için yanında Emel'le beraber gündeliğe giden Asiye, başlarına gelecek felaketten habersizdir. Yaman, Akif'e karşı Nebahat'le iş birliği yaparken, Asiye ile Ayaz cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır.
Koltukta buldukları paraları saklayan Fatma'nın yaşadığı talihsiz olay, Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesinde şok etkisi yaratır.
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