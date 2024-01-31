Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 31 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 31 Ocak ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 31 Ocak tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz.
MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
31 OCAK MÜGE ANLI CANLI İZLE
HASAN ÇELİK BULUNDU MU?
Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kayboldu. Çelik'in kaybı sonrası kardeşi Veysel Çelik, soluğu Müge Anlı'da aldı. Veysel Çelik, Hasan Bey'in kaybı ile ilgili yengesi Seher'i ve kızı Şerife'yi suçladı.
Öte yandan Hasan Hüseyin Çelik'le birlikte kaybolan aracında kent güvenlik sistemi kameralarına yansıyan görüntülere göre iki kişi görüldüğü ve bunlardan birinin oto tamircisi olabileceği konuşuldu.
Bu kişi oto tamircisi Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolmadan bir kaç gün önce aracını tamir için götürdüğü Raci Çoban'dı. Raci Çoban, yayına bağlanarak bildiklerini anlattı. Programda Şerife'ye dair de şoke edici iddialar ortaya atıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 31 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
- Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...
- FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD yılın ilk faiz kararı beklentisi ne yönde? 2024 FED toplantı takvimi
- BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2023-2024 | MEB BİLSEM ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- 65 gol 14 asist! İsmail Kartal bu işi biliyor! Fenerbahçeliler düğün bayram edecek
- Güle güle Galatasaray'ın göz bebeği! Bonservisi duyanlar kulaklarına inanamadı...
- YKS başvuru ekranı ne zaman açılacak? 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM sınav takvimi...
- 1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu
- Suudi Arabistan-Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili anlamı ve fazileti nedir? 2024 DİYANET kandil günleri...
- Sandık Görevlisi Ücreti 2024 | 31 Mart yerel seçim sandık görevlisi başvuruları başladı mı, şartları neler?
- Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si kocaman oldu! 13 yaşındaki Efe Koçyiğit'i tanıyabilene aşk olsun! İşte son hali...