31 Ocak 2024, Çarşamba
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Haberler Televizyon Haberleri Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 31 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!

Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 31 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!

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Giriş Tarihi: 31.01.2024
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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 31 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 31 Ocak ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 31 Ocak tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz.

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HASAN ÇELİK BULUNDU MU?

Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kayboldu. Çelik'in kaybı sonrası kardeşi Veysel Çelik, soluğu Müge Anlı'da aldı. Veysel Çelik, Hasan Bey'in kaybı ile ilgili yengesi Seher'i ve kızı Şerife'yi suçladı.

Öte yandan Hasan Hüseyin Çelik'le birlikte kaybolan aracında kent güvenlik sistemi kameralarına yansıyan görüntülere göre iki kişi görüldüğü ve bunlardan birinin oto tamircisi olabileceği konuşuldu.

Bu kişi oto tamircisi Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolmadan bir kaç gün önce aracını tamir için götürdüğü Raci Çoban'dı. Raci Çoban, yayına bağlanarak bildiklerini anlattı. Programda Şerife'ye dair de şoke edici iddialar ortaya atıldı.

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