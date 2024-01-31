Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 31 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!

HASAN ÇELİK BULUNDU MU?

Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kayboldu. Çelik'in kaybı sonrası kardeşi Veysel Çelik, soluğu Müge Anlı'da aldı. Veysel Çelik, Hasan Bey'in kaybı ile ilgili yengesi Seher'i ve kızı Şerife'yi suçladı.

Öte yandan Hasan Hüseyin Çelik'le birlikte kaybolan aracında kent güvenlik sistemi kameralarına yansıyan görüntülere göre iki kişi görüldüğü ve bunlardan birinin oto tamircisi olabileceği konuşuldu.

Bu kişi oto tamircisi Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolmadan bir kaç gün önce aracını tamir için götürdüğü Raci Çoban'dı. Raci Çoban, yayına bağlanarak bildiklerini anlattı. Programda Şerife'ye dair de şoke edici iddialar ortaya atıldı.