Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'ın eski yarışmacısı Yalı Çapkını kadrosunda!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini üstlendiği Yalı Çapkını tüm dengeleri değiştirecek bir ismi kadrosuna katıyor. Survivor'ın eski yarışmacısı Melih Özkaya, diziye yeni bir soluk getirecek. Peki, Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...
Star TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı güçlü kadrosuna bomba bir isim daha katıldı. Her cuma akşamı ekranlara gelen ve büyük bir heyecanla takip edilen dizi, tüm dengeleri değiştirecek yeni karakteriyle izleyicileri karşılayacak. Peki, Yalı Çapkını Akın kimdir?
Daha önce Survivor'da mücadele eden ve son olarak Emanet dizisinde Ali Komiser rolünü oynayan Melih Özkaya, Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu.
MELİH ÖZKAYA KİMDİR?
Eski Survivor yarışmacısı, sporcu, dizi film oyuncusu Melih Özkaya 1988 İstanbul doğumlu. 190 cm boyundadır. Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü mezunudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde profesyonel voleybol oynamıştır.
Survivor 2018'den tanıdığımız Melih Özkaya, uzun yıllar profesyonel voleybol oynamıştır. 2011 yılında oyunculuk eğitimi alarak sektöre giren Melih Özkaya ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisi ile yaşamıştı. Daha sonra Mahrem, Secret, Yazgı birçok dizde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
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- Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'ın eski yarışmacısı Yalı Çapkını kadrosunda!
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