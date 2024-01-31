Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor’ın eski yarışmacısı Yalı Çapkını kadrosunda!

Star TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı güçlü kadrosuna bomba bir isim daha katıldı. Her cuma akşamı ekranlara gelen ve büyük bir heyecanla takip edilen dizi, tüm dengeleri değiştirecek yeni karakteriyle izleyicileri karşılayacak. Peki, Yalı Çapkını Akın kimdir?