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GELİNİM MUTFAKTA 30 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı? Bugünün birincisi...

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Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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GELİNİM MUTFAKTA 30 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı? Bugünün birincisi...

Gelinim Mutfakta 30 Ocak 2024 puan durumu merak konusu oluyor. Hafta içi her gün büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen yemek programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...

"Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 30 Ocak 2024 günün birincisi ve puan durumu!

"Gelinim Mutfakta" adlı yarışma, gelinlerin yemek yapma yeteneklerini sergileyerek kayınvalideleri tarafından puanlandığı bir yemek yarışmasıdır. Program, hafta içi her gün 13.00'te Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Günün birincisi olan gelin, bir çeyrek altın kazanıyor. Haftanın sonunda ise 5 günün toplam puanı diğer gelinlerden yüksek olan gelin, 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

30 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın ikinci gününde, günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını kazanan gelin ise Tuğba oldu.

Eksi iki ceza puanı alan isim Özlem oldu!

PUAN DURUMU

TUĞBA 21

YEŞİM 18

SELDA 9

ÖZLEM 3

29 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın ilk gününde en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

YEŞİM - 16 puan

TUĞBA - 15 puan

SELDA - 14 puan

ÖZLEM - 11 puan

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