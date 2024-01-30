Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 30 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte 30 Ocak ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'de neler olacak? 30 Ocak tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz.
Müge Anlı 29 Ocak 2024 Pazartesi canlı yayınını tamamı tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayın
MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasan Çelik öldürüldü mü?
Hasan Hüseyin Çelik'in eşi Seher Çelik'in hedefindeki isim yayında gündeme geldi. Hasan Çelik'in patronu konuştu. İddiaya göre eşinin kaybolmasından 1 hafta sonra sonra eşinin çalışma arkadaşlarının numarasını istedi fakat hoş olmayan konuşmalar yaşandığını, kızının da kendisinden babasının 3 günlük çalışma parasını istediğini anlattı.
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- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 30 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
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