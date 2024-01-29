Safir yeni bölüm CANLI İZLE | 29 Ocak Pazartesi Safir 22. bölüm tek parça, kesintisiz, full HD, 4K seyret! Feraye'den Yaman'ı kızdıracak hareket!
atv ekranlarının büyük ilgi gören dizisi Safir, hem etkileyici hikayesi hem de üstün oyunculuk performanslarıyla seyircileri ekranlara kilitlemiş durumda. İlhan Şen ve Özge Yağız'ın başrollerini üstlendiği dizi, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca diziseverin ilgisini çekti. 29 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 22. bölüm, Safir'in hayranları için heyecanla bekleniyor. İşte Safir yeni bölüm canlı izleme ekranı...
İlhan Şen ve Özge Yağız'ın başrollerini üstlendiği, atv dizisi Safir, sadece başarılı kadrosuyla değil aynı zamanda etkileyici dramatik hikayesiyle de izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Safir'in 22. bölümü, izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. İşte dizinin merakla beklenen yeni bölümüne ilişkin detaylar...
SAFİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' yeni bölümleriyle her Pazartesi 20.00'de atv'de.
SAFİR 22. BÖLÜM CANLI İZLEME EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Feraye, Ateş'in şantajına büyük tepki gösterir. Şantajı ne kadar Yaman'a söylemek istese de susmak zorunda kalır. Gülsoyların konağına gelen haciz, herkesi derinden sarsar. Ömer ve Okan Ateş'ten yardım almak istese de Yaman ise bunu asla kabul etmez. Gülsoylar bu büyük sorundan nasıl kurtulacaktır?
Ateş, Feraye üstündeki baskısını artırır. Onun yanına taşınması için ertesi güne kadar süre verir. Feraye büyük çıkmazdadır. Yaman ise Feraye'nin dengesiz tavırlarına asla anlam verememektedir. Feraye, Yaman'ı korumak için başka çaresinin olmadığını anlar. Ateş'in yanına taşınır. Yaman bunu öğrendiğinde büyük yıkım yaşar. Gülsoyları yeni bir sürpriz daha beklemektedir. Büyük hala Kamuran artık Ürgüp'tedir.
Ve konağın dengelerini geldiği ilk andan itibaren değiştirmeye başlar. Ömer ve Şermin'in nikah kutlaması ise herkes için unutulmaz olacaktır…
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- Safir yeni bölüm CANLI İZLE | 29 Ocak Pazartesi Safir 22. bölüm tek parça, kesintisiz, full HD, 4K seyret! Feraye'den Yaman'ı kızdıracak hareket!
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