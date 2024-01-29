Safir yeni bölüm CANLI İZLE | 29 Ocak Pazartesi Safir 22. bölüm tek parça, kesintisiz, full HD, 4K seyret! Feraye’den Yaman’ı kızdıracak hareket!

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22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feraye, Ateş'in şantajına büyük tepki gösterir. Şantajı ne kadar Yaman'a söylemek istese de susmak zorunda kalır. Gülsoyların konağına gelen haciz, herkesi derinden sarsar. Ömer ve Okan Ateş'ten yardım almak istese de Yaman ise bunu asla kabul etmez. Gülsoylar bu büyük sorundan nasıl kurtulacaktır?