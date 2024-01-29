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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 29 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!

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Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 29 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte 29 Ocak ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'de neler olacak? 29 Ocak tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Ocak 2024 Cuma canlı yayınında neler yaşandı?

Hasan Çelik'in kaybındaki şüpheler

''Kocam 73 gündür ortada yok ama rahatım''

15 Kasım 2023'ten bu yana haber alınamayan Hasan Hüseyin Çelik'in eşi akıbetinden endişe etmediği kocasının telefonlara yanıt verdiğini hatta onu öksürüğünden tanıdığını öne sürmüştü. Kayıp eşine attığı mesajlar sevgi dolu olmadığı gibi endişeden de yoksundu. Seher Hanım, eşinin geleceğini düşündüğünü o yüzden rahat olduğunu söyledi.

Çelik çiftinin komşusu Birgül Hanım konuştu

''Komşum kaybolduktan 2 gün sonra aracını evin önünde gördüm''

Hasan Hüseyin Çelik ve Seher Çelik çiftinin komşuları Birgül Hanım, 50 yaşındaki adamın sırra kadem basmasından 2 gün sonra onunla birlikte ortadan kaybolan aracını apartmanın önünde gördüğünü söyledi. Eşi Seher'e 'karakola gidelim dediğini ama onun gerek duymuyorum gelecek dediğini' anlattı.

Kaybın kızının eski nişanlısı konuştu

''20 gün nişanlı kaldım dayanamadım, ayrıldım''

Kayıp Hasan Hüseyin Çelik'in kızı Şerife'nin eski nişanlısı konuştu. Özgür Güven'in iddiasına göre nişanın temelini atan sevgi değil maddiyattı. Ayrıldıklarında takıları Şerife'den alamadığını çok zorluk yaşadığını anlattı.

Tüyleri diken diken eden çifte cinayet

Üç zanlı adliyeye sevk edildi

Ali Diken cinayetinde, Zeynep Boyacı eşi İlknur Boyacı ve Mehmet Çayantürk adliyeye sevk edildi. Zeynel Boyacı'nın çocukluk arkadaşını da öldüreceği son anda vazgeçtiği öğrendildi.

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