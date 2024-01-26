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Kardeşlerim heyecan dolu yeni bölümüyle ATV'de! "Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar"

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Giriş Tarihi: 26.01.2024
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Kardeşlerim heyecan dolu yeni bölümüyle ATV’de! Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları ATV’de ekranlara geliyor.

114.Bölüm Özeti:

"KIŞ BAHANE ASLINDA, SAHTE İNSANLAR SOĞUTUYOR BU ŞEHRİ!"

Arabayla Suzan'a çarpan Süreyya, büyük bir şok içindeyken, Akif de bir yandan ne yapacaklarını düşünmekte, diğer yandan da Suzan'ın durumuna kahrolmaktadır.

Acı haberi alan Ömer ve Yaman, soluğu hemen hastanede alırlar. Orhanların kapısına gelen bir avukat, tüm Eren ailesini şaşkınlığa uğratır.

Lidya'nın Aybikelere karşı yaptığı hamle, Sarp ile Ayaz'ın arasındaki iplerin gerilmesine neden olurken, Yaman hayatıyla ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır.

Büyük bir çaresizlik içine düşen Aybike ise, Asiye ile gündeliğe gittikleri evde, kendisinden hiç beklenmeyecek bir hamle yapar.

KARDEŞLERİM, 4. SEZON YENİ BÖLÜMLERİYLE CUMARTESİ AKŞAMLARI ATV'DE!

114. BÖLÜM TANITIMINI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

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