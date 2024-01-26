Kardeşlerim heyecan dolu yeni bölümüyle ATV'de! "Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar"

114.Bölüm Özeti:

"KIŞ BAHANE ASLINDA, SAHTE İNSANLAR SOĞUTUYOR BU ŞEHRİ!"

Arabayla Suzan'a çarpan Süreyya, büyük bir şok içindeyken, Akif de bir yandan ne yapacaklarını düşünmekte, diğer yandan da Suzan'ın durumuna kahrolmaktadır.