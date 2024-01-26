Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Yalı Çapkını 55. bölüm fragmanındaki o sahne...

KAZIM AĞA ÖLDÜ MÜ?

Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını, geçtiğimiz bölümde izleyicileri şok eden bir gelişmeye sahne oldu.

Orhan'ın adamları tarafından kaçırılan Kazım Ağa, Abidin ve Ferit tarafından ormanda ağaca bağlı halde bulundu. Bu dramatik anların ardından Kazım Ağa, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Kazım Ağa'nın akıbeti ise ekrana gelecek olan 55. bölümde belli olacak.