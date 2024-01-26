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Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Yalı Çapkını 55. bölüm fragmanındaki o sahne...

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Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Yalı Çapkını 55. bölüm fragmanındaki o sahne...

"Yalı Çapkını Kazım öldü mü?" sorusu dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 55. bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Önceki bölümde Kazım Ağa'nın bilinci kapalı halde ormanda bulunması, diziseverleri büyük bir merak içinde bıraktı. Ferit tarafından hastaneye kaldırılan Kazım Ağa, yoğun bakıma alınmıştı. Oyuncunun diziden ayrılıp, ayrılmayacağı ise merak konusu oldu. İşte haberin detayları...

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 55. yeni bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi tutkunları, geçtiğimiz bölümde yaşanan şok edici olayların ardından Kazım Ağa'nın durumunu merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını Kazım öldü mü? İşte konuya ilişkin detaylar...

KAZIM AĞA ÖLDÜ MÜ?

Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını, geçtiğimiz bölümde izleyicileri şok eden bir gelişmeye sahne oldu.

Orhan'ın adamları tarafından kaçırılan Kazım Ağa, Abidin ve Ferit tarafından ormanda ağaca bağlı halde bulundu. Bu dramatik anların ardından Kazım Ağa, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Kazım Ağa'nın akıbeti ise ekrana gelecek olan 55. bölümde belli olacak.

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

12 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğan Diren Polatoğulları aslen Tuncelili. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır.

Polatoğulları ardından Saklı hayatlar filminde oynadı. Karadayı dizisinde İbo karakteriyle adını duyuran Diren Polatoğulları yapımları arasında Kaçak, Hayat Şarkısı, Şevkat Yerimdar, Bir Aile Hikayesi, Arıza, Kırmızı Oda yer aldı. Ardından Üç Kuruş dizisinde İrfan karakterini oynadı.

DİREN POLATOĞULLARI DİZİLERİ

2009 – Kurtlar Vadisi Pusu (Ferman)

2011 – Üsküdar'a Giderken (İlhan)

2012 – Karadayı (İbrahim Durak)

2012-2013 – Son (Kemal Yıldırım)

2013 – Kaçak (Kulaksız)

2014 – Eski Hikaye (Metin)

2016 – Hayat Şarkısı (Demir)

2017-2018 – Şevkat Yerimdar (Şefik Özükötü)

2018 – Bir Umut Yeter (Salih)

2019 – Bir Aile Hikayesi (Genç Şakir Mutlu)

2021 – Arıza (Numan)

2021 – Kırmızı Oda (Hamdi Baba)

2021-2022 – Üç Kuruş (İrfan Kahraman / Ferhan)

2023 – Yalı Çapkını (Kazım Ağa)

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