26 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 26 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, yeni bölüm izle!

Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 26 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, yeni bölüm izle!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 26.01.2024
ABONE OL
Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 26 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, yeni bölüm izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte 26 Ocak ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'de neler olacak? 26 Ocak tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

26 OCAK MÜGE ANLI CANLI İZLE

Hasan Çelik'in yeğeni Deniz Çelik canlı yayına bağlandı.

Yengesinin ve kuzeninin kendisinde numarası bile olmadığını ama Hasan Çelik'in kızının
kendisine hakaret dolu mesajlar attığını 'anne de benim baba da benim babamın mezarına gelmeyeceksiniz' dediğini aktardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA