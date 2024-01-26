Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 26 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, yeni bölüm izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte 26 Ocak ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'de neler olacak? 26 Ocak tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz.
MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasan Çelik'in yeğeni Deniz Çelik canlı yayına bağlandı.
Yengesinin ve kuzeninin kendisinde numarası bile olmadığını ama Hasan Çelik'in kızının
kendisine hakaret dolu mesajlar attığını 'anne de benim baba da benim babamın mezarına gelmeyeceksiniz' dediğini aktardı.
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- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 26 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, yeni bölüm izle!
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