Müge Anlı ATV canlı izle! 25 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, yeni bölüm izle!

32 yaşındaki motokuryenin kaybından bir gün önce Zeynel Boyacı ile gerçekleştirdiği buluşmada bir kadın meselesi hakkında konuşulduğu söyleniyordu.

Yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmayı planlayan Zeynel, yayının ardından kıskıvrak yakalandı. Ters kelepçe ile gözaltına alınan Zeynel Boyacı, katil zanlısı olarak emniyete götürüldü.

Zeynel B., şüpheli tavırları nedeniyle gözaltına alındı ve sorguda Ali Diken'in cesedinin gömüldüğü yeri itiraf etti.

Yapılan aramada Ali Diken'in cesedinin çıkarılmasının ardından bir ceset daha bulundu. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı 26 yaşındaki Zeynep E.A.'ya ait olduğu değerlendirilen battaniyeye sarılı ceset bulundu.

Ceset, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.