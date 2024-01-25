Müge Anlı ATV canlı izle! 25 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, yeni bölüm izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte 25 Ocak ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'de neler olacak? 25 Ocak tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz.
ALİ DİKEN CİNAYETİNDE KAN DONDURAN DETAYLAR
20 Aralık Çarşamba günü motosikletiyle Antalya'da kaybolan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Canlı yayına katılan Zeynel Boyacı, arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Ameliyat ile 52 kilo veren 32 yaşındaki Ali Diken evlilik hazırlığı yaparken bir anda sırra kadem bastı. Ali Diken'in son olarak akaryakıt istasyonunda görüldüğü belirtilirken arkadaşlarıyla görüştükten sonra haber alınamaması, ailenin endişesini artırdı.
Antalya'da şüpheli şekilde kaybolan Ali Diken'i son gören arkadaşı canlı yayına katıldı. Çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Zeynel Boyacı'nın yalanları ortaya çıkmaya başladı.
32 yaşındaki motokuryenin kaybından bir gün önce Zeynel Boyacı ile gerçekleştirdiği buluşmada bir kadın meselesi hakkında konuşulduğu söyleniyordu.
Yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmayı planlayan Zeynel, yayının ardından kıskıvrak yakalandı. Ters kelepçe ile gözaltına alınan Zeynel Boyacı, katil zanlısı olarak emniyete götürüldü.
Zeynel B., şüpheli tavırları nedeniyle gözaltına alındı ve sorguda Ali Diken'in cesedinin gömüldüğü yeri itiraf etti.
Yapılan aramada Ali Diken'in cesedinin çıkarılmasının ardından bir ceset daha bulundu. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı 26 yaşındaki Zeynep E.A.'ya ait olduğu değerlendirilen battaniyeye sarılı ceset bulundu.
Ceset, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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- Müge Anlı ATV canlı izle! 25 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, yeni bölüm izle!
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