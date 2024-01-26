GELİNİM MUTFAKTA 26 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Gelinim Mutfakta 26 Ocak 2024 puan durumu merak konusu oluyor. Hafta içi her gün büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen yemek programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...
Gelinim Mutfakta programında çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklanıyor... Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 26 Ocak 2024 günün birincisi ve puan durumu!
GELİNİM MUTFAKTA 26 OCAK KİM BİRİNCİ OLDU?
10 Altın bilezikten kalan 4 tanesi gelecek hafta verilecek.
Haftanın en yüksek puanını toplayarak Altın bilezikleri alan gelinler SELDA, YEŞİM ve TUĞBA oldu.
Günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını kazanan gelin SELDA oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 25 Ocak Perşembe günü çeyrek altını Yeşim kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA 24 OCAK KİM BİRİNCİ OLDU?
Haftanın üçündü gününde çeyrek altın kazanan gelin Yeşim oldu.
PUAN DURUMU
YEŞİM- 14
MELAHAT- 13
TUĞBA- 12
SELDA- 4
GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta gününün birincisi ve çeyrek altının sahibi Selda oldu.
SELDA- 16 PUAN
TUĞBA- 15 PUAN
YEŞİM- 15 PUAN
MELAHAT- 9 PUAN
GELİNİM MUTFAKTA 22 OCAK KİM ÇEYREK ALTINI KAZANDI?
Dün, en yüksek puanı toplayarak çeyrek altın kazanan gelin Melahat oldu.
PUAN DURUMU
MELAHAT 18 puan
TUĞBA 17 puan
YEŞİM 13 puan
SELDA 5 puan
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