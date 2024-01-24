FOX TV adı mı değişti, neden, yeni ismi ne oldu? NOW kelimesinin Türkçe anlamı nedir? FOX TV kimin, satıldı mı, kim satın aldı?
TELEVİZYON ahaber.com.tr
FOX TV'nin uzun yıllara dayanan geleneğini değiştiren radikal bir karar alarak isim ve logosunda yenilik yapma kararı aldı. "Now TV" olarak belirlenen kanal, bu değişiklikle beraber kendisini izleyicilere tanıttı. Peki FOX TV yeni adı ne oldu, ne anlama geliyor? NOW kelimesinin Türkçe anlamı nedir? FOX TV kimin, satıldı mı, kim satın aldı?
FOX TV'nin isim ve logosunda gerçekleşen değişiklikle, "Now TV" olarak yayın hayatına devam etme kararı, RTÜK üyesi İlhan Taşcı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Bu dönüşüm merak uyandırırken detayları da araştırılmaya başlandı. Peki FOX TV yeni adı ne oldu, ne anlama geliyor? Now kelimesinin Türkçe anlamı nedir?
FOX TV'NİN ADI DEĞİŞTİ Mİ?
Disney grubu, FOX'u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine almıştı. Bu süre dolduğu için kanalın adı değişti.
Değişikliği, RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından duyurdu.
FOX TV isim ve logosunu değiştirdi. Kanalın yeni adı Now TV oldu.
NOW NE DEMEK?
Now ingilizce bir kelimedir. Türkçe anlamı 'Şimdi'dir.
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