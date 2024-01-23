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MÜGE ANLI CANLI İZLE! 23 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, yeni bölüm izle! ATV canlı yayın

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Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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MÜGE ANLI CANLI İZLE! 23 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, yeni bölüm izle! ATV canlı yayın

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte 23 Ocak ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'de neler olacak? 23 Ocak tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz.

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23 OCAK MÜGE ANLI CANLI İZLE

ALİ DİKEN'E NE OLDU?

ATV'nin hafta içi her gün izleyicileri ekran başına kilitleyen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", bu sefer gündeme yeni bir ismi taşıdı.

Motokurye Ali Diken'in cinayete kurban gitmiş olabileceği düşünülüyor.

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