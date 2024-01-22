Ben Bu Cihana Sığmazam’da heyecan tavan yapacak! Düşmanıyla karşı karşıya kalan Onbeşli için sürpriz gelişme
ATV'nin başarılı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş giderek artıyor. Dizinin yarın akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde heyecan tavan yapacak. Düşmanıyla karşı karşıya kalan Onbeşli için sürpriz gelişme bekliyor. İşte detaylar...
ATV'nin başarılı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş giderek artıyor.
Dizinin yarın akşam yayınlanacak yeni bölümünde heyecan tavan yapacak.
Emina Tazıyev, Onbeşli'den ayrılır. Onbeşli bu ani ayrılıktan şüphelenerek Emina'yı takip eder ve yıllardan beri aradığı Radovan'ın Musa Tazıyev olduğunu öğrenir. Onun için artık intikam vakti gelmiştir. Ancak can düşmanıyla karşı karşıya kalan Onbeşli için sürpriz bir gelişme yaşanır.
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