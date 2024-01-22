Ben Bu Cihana Sığmazam’da heyecan tavan yapacak! Düşmanıyla karşı karşıya kalan Onbeşli için sürpriz gelişme

Emina Tazıyev, Onbeşli'den ayrılır. Onbeşli bu ani ayrılıktan şüphelenerek Emina'yı takip eder ve yıllardan beri aradığı Radovan'ın Musa Tazıyev olduğunu öğrenir. Onun için artık intikam vakti gelmiştir. Ancak can düşmanıyla karşı karşıya kalan Onbeşli için sürpriz bir gelişme yaşanır.