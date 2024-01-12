GELİNİM MUTFAKTA 12 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2024 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 12 Ocak puan durumu ve günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 12 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 11 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde en yüksek puanı alarak çeyreğin sahibi olan gelin Tuğba oldu.
PUAN DURUMU
TUĞBA- 17
YEŞİM-13
GÜLENAY- 8
SELDA- 12
GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi Selda ve Gülenay oldu. Kura çekimi sonunda çeyrek altının sahibi Gülenay oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK 2024 PUAN DURUMU
-GÜLENAY- 16
-SELDA- 16
-TUĞBA- 14
-YEŞİM- 8
GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 8 Ocak Pazartesi günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Gülenay gelin oldu.
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