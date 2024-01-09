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Aile dizisi bitiyor mu, tarih belli oldu mu? Aile kaçıncı bölümde final yapacak?

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Giriş Tarihi: 09.01.2024
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Aile dizisi bitiyor mu, tarih belli oldu mu? Aile kaçıncı bölümde final yapacak?

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı "Aile" dizisi, final iddialarıyla gündeme geliyor. Show TV'de her Salı akşamı ekranlara gelen yapım, final tarihiyle konuşuluyor. Peki, Aile dizisi final mi yapacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

"Aile" dizisi, her Salı akşamı Show TV'de ekranlara geliyor ve heyecanlı sahneleriyle izleyicileri ekranlara kilitliyor. Ancak, dizinin final iddiaları gündemde dolaşmaya başladı, ve hayranlarını merak içinde bıraktı. Peki, Aile ne zaman final yapacak? İşte haberin detayları...

AİLE DİZİSİ BİTİYOR MU?

"Aile" dizisi, 7 Mart 2023 tarihinde izleyiciyle buluştuğu ilk bölümünden itibaren geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin planlandığı gibi şimdilik 30. bölümde biteceği yönünde.

Reytinglerde büyük bir artış olursa ise birkaç hafta daha uzama ihtimalinin de gündemini koruduğu diziyi son bölüme kadar Hakan Bonomo yazacak.

AİLE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aile dizisi 9 Ocak Salı günü (bugün) 27. bölümüyle saat 20:00'de ShowTV'de!

AİLE DİZİSİ 27. BÖLÜM KONUSU NE?

Yılbaşı gecesi uğradıkları saldırıdan Devin ağır yaralı olarak kurtulurken Aslan; yalnızca aşkını değil, doğacak bebeklerini de kaybetme ihtimaliyle yüz yüze gelir. Hayattaki en büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Aslan'ın artık tek bir hedefi vardır: İlyas ve bu olayda parmağı olan herkes Devin gözlerini açana kadar ortadan kalkacaktır. Cihan ise Aslan'ın yanında olur. İki kardeş harekete geçerken Aslan korkusuzca ölüme meydan okuyacaktır.

Hülya ise olay gecesi ailenin yerini İlyas'a söyleyen kişinin peşine düşerken; Nedret de onu yalnız bırakmaz. Aileleriyle tehdit edilen Tuguli, İskoç ve Eko ise baş şüphelileri olacaktır.

Acaba ailenin yerini söyleyen kişi kimdir? İlyas bir yandan Aslan'la mücadelesini sürdürürken diğer yandan da kendi planını işletmeye devam eder. Türkiye'den kaçma planı yapan İlyas, yıllar sonra bulduğu oğlu Bedri'yi yanında götürmek ister. Aslan ve Cihan, olaya karışan kim varsa teker teker ortadan kaldırırken geriye yalnızca İlyas kalır. Acaba Aslan, İlyas'tan sonsuza dek kurtulmayı başarabilecek midir?

Devin'in sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşanır. Aslan soluğu hastanede alırken başta Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) ve Devin(Serenay Sarıkaya) olmak üzere tüm aileyi etkileyecek büyük bir tehdit, ortaya çıkacağı gün için hazırlanmaktadır.

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