MASTERCHEF KİM KAZANDI? 7 Ocak 2024 MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? Büyük ödülün sahibi...
"MasterChef kim birinci oldu 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. MasterChef Türkiye'de finale yükselen Esra ve Tahsin, büyük bir heyecanla beklenen finalde karşı karşıya geldi. Kazanan isim, Jüri üyeleri Danilo, Somer, ve Mehmet Şef'in değerlendirmeleri sonucunda belirlendi. Peki, MasterChef şampiyonu kim oldu? İşte haberin detayları...
Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef All Star'da final günü geldi. Saat 20.00'de başlayacak olan final bölümünde Tahsin ve Esra yarışıyor. Programın takipçileri, final bölümünde kimin şampiyon olacağını merakla bekliyor ve bu konuda araştırmalar yapıyor. Peki, MasterChef kim şampiyon oldu? işte haberin detayları...
MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE?
Geçtiğimiz yıl Somer Şef şampiyon olan ismin elektrikli lüks bir otomobil kazanacağını duyurmuştu. Kupayı kazanan Metin birinci olarak otomobilin de sahibi olmuştu. Bu sezonun şampiyonu için de büyük ödülün otomobil olduğu belirtildi.
İKİ ETABIN SONUCUNDA PUANLAR BELLİ OLDU
Program canlı yayına geçtiği anda finale kalan yarışmacıların puan tablosu açıklandı.
Esra iki etabın sonucunda 44.5, Tahsin ise 42.5 puana ulaştı.
TAHSİN CANLI YAYINDA FENALAŞTI
İmza tabakları sonrası şefler puanlarını açıkladı. 3 turun sonucunda Tahsin, 66.5 puana ulaşırken bir anda fenalaştı. Reklam arasında muayene olan Tahsin'in iyileşmesi sonucu Mehmef şef Esra'nın puanını açıkladı.
MASTERCHEF KİM ŞAMPİYON OLDU?
MasterChef 2024 Allstar'ı final bölümünde Tahsin ile kıyasıya rekabet eden Esra Tokelli 69.5 puan alarak şampiyon oldu.
ŞAMPİYONDAN İLK SÖZLER: KENDİNE İNANAN TÜM KADINLARA GELSİN
MasterChef All Star 2024'ün şampiyonu şampiyonu Esra, duygularını şu ifadelere döktü:
"İnanılmaz bir duygu. Mücadeleci bir yolculuktu bu. Biz elemelerden geçerek asil kadroya girdik. Sonrasında yedekler, finalistler. Mücadelemi asla bırakmadım. Buradan tekrar Barbaros'a Serhat'a çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde desteklerini benden esirgemediler. Ama onların bana desteği çok fazla. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ömrümün sonuna kadar hep hayatımda olacaklar. Bu kupa benim gibi evinin mutfağından çıkıp gelen, kendine inanan tüm kadınlar için. İnanılmaz acayip bir duygu şu an."
"BİR KADIN ŞAMPİYON BURAYA HER ZAMAN YAKIŞIR"
İkinci olan Tahsin ise, "Bir kadın şampiyon buraya her zaman yakışır. Cani gönülden Esra ablayı çok tebrik ediyorum." dedi.
MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?
Tahsin Küçük, 26 yaşında ve aslen Trabzonludur. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu ifade eden Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşıyor. Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, 2019'da Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun olmuştur.
2015 yılında "Ver Fırına" isimli yemek programında yer aldı. Şampiyon olacağına inandığını dile getiren Küçük, 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.
MASTERCHEF ESRA KİMDİR?
Esra Tokelli, 2020 yılında yarıştığı MasterChef Türkiye sezonunda adını duyurmuş isimler arasında yer alıyor. Programda hazırladığı yemeklerle dikkat çeken MasterChef Esra İstanbul doğumludur. 46 yaşında olan Esra Tokelli'nin 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.
Aşçılıkla ilgilenen Esra Tokelli, bir dönem yayınlanan Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına da katılmış ve birinci olmuştur.
Yemek yapmayı ve vaktinin çoğunu mutfakta geçirdiğini belirten Esra Tokelli, MasterChef'e bu yüzden katıldığını ifade etmişti.
Kendisine ait bir restoranı olan MasterChef Esra, yemeklerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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