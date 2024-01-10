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Kuruluş Osman yeni bölümüyle damga vuracak! Yeni bir düşman

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Giriş Tarihi: 10.01.2024
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Kuruluş Osman yeni bölümüyle damga vuracak! Yeni bir düşman

Kuruluş Osman”ın bu akşam yayınlanacak olan 143. bölümünde; Osman Bey, müstakil ve hür beyliğini Yenişehir’de dualarla ve şenliklerle ilan ediyor. İşte detaylar...

Reytıng rekorları kıran dizinin yeni bölüm konusu şöyle; Osman Bey'in kuracağı devletin ayak sesleri duyulmaya başlamıştır! Osman Bey artık müstakil beylik olmuştur! Yenişehir'de dualar ve şenliklerle karşılanan bu haber bütün uçlara yayılır. Haberi alan Yakup Bey için bu bir meydan okumadır. Osman Bey'in kendisine diş gösterdiğini düşünen Yakup Bey şimdi ne yapacaktır?

TEHDİTLE KARŞI KARŞIYA
Uçlar yeni bir düşman tehdidiyle karşı karşıyadır. İlhanlı Devleti'nin emirlerinden Görklü Han, Uçlar'a gelmiştir. Görklü Han'ın hedefi Bizans Prensesi'yle evlenmektir. Görklü Han Bizans Prensesi'yle evlenirse Bizans ve İlhanlı ilişkileri kuvvetlenecek, Uçlarda'ki Türkler'in sonu gelecektir.

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