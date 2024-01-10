Kuruluş Osman yeni bölümüyle damga vuracak! Yeni bir düşman

Reytıng rekorları kıran dizinin yeni bölüm konusu şöyle; Osman Bey'in kuracağı devletin ayak sesleri duyulmaya başlamıştır! Osman Bey artık müstakil beylik olmuştur! Yenişehir'de dualar ve şenliklerle karşılanan bu haber bütün uçlara yayılır. Haberi alan Yakup Bey için bu bir meydan okumadır. Osman Bey'in kendisine diş gösterdiğini düşünen Yakup Bey şimdi ne yapacaktır?