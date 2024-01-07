MasterChef All Star finalisti Esra Tokelli kimdir? MasterChef Esra kaç yaşında, nereli?
"MasterChef Esra kaç yaşında?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. MasterChef All Star şampiyonu merak konusu oluyor. Yarı finalin ardından finale kalan 3 isim belli oldu. İzleyiciler ise kimin şampiyon olacağını heyecanla bekliyor. Finalistler arasında yer alan Esra'nın hayatı ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef Esra Tokelli hakkında detaylar...
TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2023 All Star'ın finalistlerindan olan Esra Tokelli, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Esra'nın hayatını merak eden birçok kişi hayatı hakkında sorgulamalar yapıyor. Peki, MasterChef Esra Tokelli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte haberin detayları..
MASTERCHEF ESRA KİMDİR?
Esra Tokelli, 2020 yılında yarıştığı MasterChef Türkiye sezonunda adını duyurmuş isimler arasında yer alıyor. Programda hazırladığı yemeklerle dikkat çeken MasterChef Esra İstanbul doğumludur.
46 yaşında olan Esra Tokelli'nin 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.
Aşçılıkla ilgilenen Esra Tokelli, bir dönem yayınlanan Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına da katılmış ve birinci olmuştur.
Yemek yapmayı ve vaktinin çoğunu mutfakta geçirdiğini belirten Esra Tokelli, MasterChef'e bu yüzden katıldığını ifade etmişti.
Kendisine ait bir restoranı olan MasterChef Esra, yemeklerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.
FİNALE KALAN İSİMLER!
TV8'in en heyecanlı yarışma programı MasterChef Türkiye 2023 All Star'ın yarı finali nefes kesen anlara sahne oldu.
Esra, Hasan ve Tahsin'in mücadele ettiği yarı finalde, bu üç yetenekli yarışmacı büyük bir başarı elde ederek finale yükselmeye hak kazandı.
Masterchef'in yarı finalinde ilk tur tamamlandı. İlk turda Hasan 24 puan ile 2.tura lider olarak girdi.
Tahsin 22,5 puan ile 2.olurken Esra ise 18.5 puan aldı.
MASTERCHEF ŞAMPİYONU AÇIKLANIYOR!
Memet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef All Star'da yarı finale; Esra, Hasan ve Tahsin kaldı. Yarı final ardından iki isim final gecesine kalacak.
İki isimden birinin şampiyon olacağı final gecesi ise 7 Ocak Pazar günü (Bugün) gerçekleşecek. Final gecesi ise TV 8 ekranlarında canlı yayınlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MasterChef All Star finalisti Esra Tokelli kimdir? MasterChef Esra kaç yaşında, nereli?
- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? 31 Mart 2024 AK Parti belediye başkan adayları listesi!
- Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Şengül Kurum’un hayatı ve kariyeri…
- Aydın Koçarlı, Köşk, Kuşadası Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe Belediye Başkan adayları!
- Aydın İncirliova, Karacasu, Karpuzlu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe Belediye Başkan adayları!
- Aydın Çine, Didim, Germencik belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe Belediye Başkan adayları!
- MHP'nin aday göstereceği il ve ilçeler 31 Mart 2024 | Yerel seçim MHP belediye başkan adayları listesi belli oldu mu? AK Parti MHP-Cumhur İttifakı...
- Rahmi Metin kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Rize Belediye başkan adayı kim oldu? (MHP, CHP ve İYİ Parti) adayları kimler?
- KPSS 2023/2 tercih sonuçları sorgulama | ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını açıkladı mı, ne zaman açıklanacak?
- AK Parti Ordu Mesudiye, Perşembe Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Ordu Kabataş, Korgan, Kumru Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ordu AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Ordu Gürgentepe, İkizce, Kabadüz Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi